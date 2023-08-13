«Подходите покушать»: фура с арбузами перевернулась на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» около развилки на Аксай в Ростовской области. Там перевернулся прицеп с арбузами, которые рассыпались по проезжей части. Сейчас две полосы движения перегорожены.
Что стало причиной происшествия, неизвестно. В ГИБДД ситуацию пока никак не комментируют. Сервис «Яндекс. Карты» сообщает, что пробок в районе аварии пока не наблюдается, однако водителям все равно рекомендуют заранее продумать маршрут.
«Ищите пути объезда или подходите покушать», — шутят в соцсетях.
Ранее девушка-подросток пострадала в серьезном ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.