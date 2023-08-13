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Прицеп с арбузами перевернулся на трассе в Ростовской области

«Подходите покушать»: фура с арбузами перевернулась на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

13 августа 2023, 14:36
Фото: 1MI
Прицеп с арбузами перевернулся на трассе в Ростовской области

Фура с арбузами перевернулась на трассе М-4 «Дон» под Ростовом 13 августа

Прицеп с арбузами перевернулся на трассе в Ростовской области, рассказали в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» около развилки на Аксай в Ростовской области. Там перевернулся прицеп с арбузами, которые рассыпались по проезжей части. Сейчас две полосы движения перегорожены.

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Что стало причиной происшествия, неизвестно. В ГИБДД ситуацию пока никак не комментируют. Сервис «Яндекс. Карты» сообщает, что пробок в районе аварии пока не наблюдается, однако водителям все равно рекомендуют заранее продумать маршрут.

«Ищите пути объезда или подходите покушать», — шутят в соцсетях.

Ранее девушка-подросток пострадала в серьезном ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Происшествие#Дтп#Соцсети#ДТП в Ростовской области#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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