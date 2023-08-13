«После гола запахло валидолом»: Карпин оценил победу ФК «Ростов» над «Рубином» 3:0

Он добавил, что команда очень боялась проиграть: «После нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, „Рубин“ тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку. После поражения 1:5 от „Крыльев Советов“ и поражения в Кубке России ребята были чуть зажатые и скованные из‑за того, что хотели победить».