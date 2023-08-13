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Updated Сегодня, 05:45

ФК «Ростов» одержал победу над «Рубином» со счетом 3:0

«После гола запахло валидолом»: Карпин оценил победу ФК «Ростов» над «Рубином» 3:0

13 августа 2023, 05:42
Фото: 1MI
ФК «Ростов» одержал победу над «Рубином» со счетом 3:0

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил победу над «Рубином» 3:0

Футбольный клуб «Ростов» с разгромным счетом победил казанский «Рубин» в домашнем матче, сообщается на странице ростовского клуба.

Первый гол футболисты «Ростова» забили только после второго тайма. Нападающий ростовчан Николай Комличенко отправил мяч в ворота казанцев на 51 минуте.

Спустя почти полчаса Андрей Лангович забил гол. Он выбил мяч прямо из рук вратаря Юрия Дюпина.

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Третий разгромный гол был забит на 88 минуте матча. Его забил нападающий клуба «Ростов» Егор Голенков.

Во время пресс-конференции после матча главный тренер Ростова Валерий Карпин оценил игру своих подопечных: «Молодцы».

Он добавил, что команда очень боялась проиграть: «После нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, „Рубин“ тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку. После поражения 1:5 от „Крыльев Советов“ и поражения в Кубке России ребята были чуть зажатые и скованные из‑за того, что хотели победить».

Ранее стало известно, что норвежский полузащитник Матиас Норманн, который играл в составе ФК «Ростов», расторг договор с клубом. Причиной этого, предварительным данным, стала атака беспилотников.

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