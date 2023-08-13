«После гола запахло валидолом»: Карпин оценил победу ФК «Ростов» над «Рубином» 3:0

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Первый гол футболисты «Ростова» забили только после второго тайма. Нападающий ростовчан Николай Комличенко отправил мяч в ворота казанцев на 51 минуте.
Спустя почти полчаса Андрей Лангович забил гол. Он выбил мяч прямо из рук вратаря Юрия Дюпина.
Третий разгромный гол был забит на 88 минуте матча. Его забил нападающий клуба «Ростов» Егор Голенков.
Во время пресс-конференции после матча главный тренер Ростова Валерий Карпин оценил игру своих подопечных: «Молодцы».
Он добавил, что команда очень боялась проиграть: «После нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, „Рубин“ тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку. После поражения 1:5 от „Крыльев Советов“ и поражения в Кубке России ребята были чуть зажатые и скованные из‑за того, что хотели победить».
Ранее стало известно, что норвежский полузащитник Матиас Норманн, который играл в составе ФК «Ростов», расторг договор с клубом. Причиной этого, предварительным данным, стала атака беспилотников.