Появилось видео, как каскадер из Ростова на кабриолете проехал под грузовиком

Напомним, Евгений Чеботарев известен тем, что уже не раз исполнял опасные для жизни трюки. Не так давно он сломал позвоночник, но это его не остановило. В этом году выложил видео, на котором по Ростову едет Ford Mustang, а на его крыше находится перевернутая машина «Ока». А в прошлом году он чуть не лишился головы.