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Появилось видео, как каскадер из Ростова на кабриолете проехал под грузовиком

Появилось видео, как каскадер из Ростова на кабриолете проехал под грузовиком

13 августа 2023, 06:35
Фото: 1MI
Появилось видео, как каскадер из Ростова на кабриолете проехал под грузовиком

Каскадер из Ростова на кабриолете проехал под движущимся грузовиком

В сети появилось видео, на котором каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев промчался на машине с открытым верхом под движущимся грузовиком, ролик опубликовал сам участник трюка.

Напомним, Евгений Чеботарев известен тем, что уже не раз исполнял опасные для жизни трюки. Не так давно он сломал позвоночник, но это его не остановило. В этом году выложил видео, на котором по Ростову едет Ford Mustang, а на его крыше находится перевернутая машина «Ока». А в прошлом году он чуть не лишился головы.

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Появилось видео, как каскадер из Ростова на кабриолете проехал под грузовиком
Видео: 1MI

На этот раз Чеботарев показал ролик, на котором каскадер за рулем кабриолета едет по дороге к перекрестку. В это время по другой дороге движется грузовик.

Автомобиль каскадера чудом успевает проскочить между колес грузовой машины. У себя на канале Чеботарев просит оценить свой трюк.

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#Каскадер#Опасные развлечения#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Видео
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