Появилось видео, как каскадер из Ростова на кабриолете проехал под грузовиком

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Напомним, Евгений Чеботарев известен тем, что уже не раз исполнял опасные для жизни трюки. Не так давно он сломал позвоночник, но это его не остановило. В этом году выложил видео, на котором по Ростову едет Ford Mustang, а на его крыше находится перевернутая машина «Ока». А в прошлом году он чуть не лишился головы.
На этот раз Чеботарев показал ролик, на котором каскадер за рулем кабриолета едет по дороге к перекрестку. В это время по другой дороге движется грузовик.
Автомобиль каскадера чудом успевает проскочить между колес грузовой машины. У себя на канале Чеботарев просит оценить свой трюк.