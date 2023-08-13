«Приправа с добавкой»: Наркотики пытались передать в куриной приправе в СИЗО Ростова

Куриную приправу с «добавками» пытались передать обвиняемому в СИЗО-5 Ростова. Во время осмотра посылки на его имя в пакете с куриной приправой сотрудники ФСИН нашли порошкообразное вещество белого цвета. По предварительным данным, оно содержит наркотик.