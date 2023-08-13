«Приправа с добавкой»: Наркотики пытались передать в куриной приправе в СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Куриную приправу с «добавками» пытались передать обвиняемому в СИЗО-5 Ростова. Во время осмотра посылки на его имя в пакете с куриной приправой сотрудники ФСИН нашли порошкообразное вещество белого цвета. По предварительным данным, оно содержит наркотик.
Сейчас информацию об инциденте изучают правоохранительные органы. В отношении гражданки, пытавшейся передать приправу с наркотиками, может быть возбуждено уголовное дело.
Ранее в СИЗО Ростова телефон пытались передать, спрятав его в удлинителе.