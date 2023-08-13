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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:26

В СИЗО Ростова наркотики пытались передать в куриной приправе

«Приправа с добавкой»: Наркотики пытались передать в куриной приправе в СИЗО Ростова

13 августа 2023, 11:25
Фото: ФСИН Ростовской области
В СИЗО Ростова наркотики пытались передать в куриной приправе

Наркотики пытались передать в куриной приправе в СИЗО Ростова

В СИЗО Ростова наркотики пытались передать в куриной приправе, рассказали в региональном ФСИН.

Куриную приправу с «добавками» пытались передать обвиняемому в СИЗО-5 Ростова. Во время осмотра посылки на его имя в пакете с куриной приправой сотрудники ФСИН нашли порошкообразное вещество белого цвета. По предварительным данным, оно содержит наркотик.

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Сейчас информацию об инциденте изучают правоохранительные органы. В отношении гражданки, пытавшейся передать приправу с наркотиками, может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее в СИЗО Ростова телефон пытались передать, спрятав его в удлинителе.

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