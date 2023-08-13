Ростов попал в топ-3 городов России с самым подорожавшим вторичным жильем

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В России уже восьмой месяц подряд растет цена квадратного метра вторичного жилья. За последний месяц в лидерах повышения стоимости «вторички» оказался Ростов. Цена вторичного жилья тут поднялась на 0,7%. Больший рост зафиксирован только в Нижнем Новгороде (+1%). В Москве, Казани и Питере вторичное жилье подорожало на 0,5%.
Эксперт Сергей Зайцев заявил «Известиям», что рынок вторичного жилья все равно является более привлекательным для покупателей. Цены там, несмотря на рост, остаются ниже, чем за новостройки.
Также Зайцев отмечает, что с начала года объем предложения на рынке вторичного жилья сократился на 16%. При высоком спросе это порождает увеличение стоимости «вторички».
Ранее в Ростовстате заявили, что стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Ростовской области сейчас составляет примерно 79 тысяч рублей.