Ростов попал в топ-3 городов России с самым подорожавшим вторичным жильем

В России уже восьмой месяц подряд растет цена квадратного метра вторичного жилья. За последний месяц в лидерах повышения стоимости «вторички» оказался Ростов. Цена вторичного жилья тут поднялась на 0,7%. Больший рост зафиксирован только в Нижнем Новгороде (+1%). В Москве, Казани и Питере вторичное жилье подорожало на 0,5%.