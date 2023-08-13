Ростовчанка с сыном через окно спасались из дома, затопленного после порыва водовода

Местная жительница рассказала «Осторожно, новости», что в тот день проснулась от того, что ее кровать, на которой она спала с маленьким сыном уплывает. Вода выбила дверь, повредила стены, мебель, нанесла грязь и ил. Спастись мать и ребенок смогли только через окно.