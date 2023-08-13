Ростовчанка с сыном через окно спасались из дома, затопленного после порыва водовода

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В Ростове 10 августа произошел порыв на магистральном водоводе на улице Каяльской в Александровке. Бурный поток воды затопил несколько частных домов и размыл целую дорогу.
Местная жительница рассказала «Осторожно, новости», что в тот день проснулась от того, что ее кровать, на которой она спала с маленьким сыном уплывает. Вода выбила дверь, повредила стены, мебель, нанесла грязь и ил. Спастись мать и ребенок смогли только через окно.
Ростовчанка не успела забрать документы, ценности, при попытке схватить ноутбук, ее ударило током. Сейчас дом девушки в аварийном состоянии. Местная жительница сетует, что водоканал вину за порыв трубы и причиненный ущерб брать на себя не собирается. Кто будет возмещать ростовчанам убытки за утопленное имущество и разрушенные дома, остается загадкой.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о последствиях затопления Александровки в Ростове после порыва магистральной трубы на улице Каяльской.