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Published Сегодня, 15:36

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Updated Сегодня, 15:38

Ростовчанка с сыном через окно спасались из дома, затопленного после порыва водовода

Ростовчанка с сыном через окно спасались из дома, затопленного после порыва водовода

13 августа 2023, 15:36
Фото: 1MI
Ростовчанка с сыном через окно спасались из дома, затопленного после порыва водовода
После порыва магистрального водовода затоплен оказался один из домов в Ростове, его жильцы, мать с ребенком, спасались оттуда через окно, рассказывают Telegram-каналы.

В Ростове 10 августа произошел порыв на магистральном водоводе на улице Каяльской в Александровке. Бурный поток воды затопил несколько частных домов и размыл целую дорогу.

Местная жительница рассказала «Осторожно, новости», что в тот день проснулась от того, что ее кровать, на которой она спала с маленьким сыном уплывает. Вода выбила дверь, повредила стены, мебель, нанесла грязь и ил. Спастись мать и ребенок смогли только через окно.

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Ростовчанка не успела забрать документы, ценности, при попытке схватить ноутбук, ее ударило током. Сейчас дом девушки в аварийном состоянии. Местная жительница сетует, что водоканал вину за порыв трубы и причиненный ущерб брать на себя не собирается. Кто будет возмещать ростовчанам убытки за утопленное имущество и разрушенные дома, остается загадкой.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о последствиях затопления Александровки в Ростове после порыва магистральной трубы на улице Каяльской.

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