Семь порносайтов заблокированы в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации семь сайтов порнографического содержания в Ростовской области. Специалисты ведомства уточнили «Дон 24», что нашли их во время мониторинга интернета.
Прокуратура признала, что информация, размещенная на этих сайтах, должна быть запрещена к распространению. Теперь порнографические интернет-ресурсы подлежат блокировке.
Ранее мужчину осудили за распространение порнографии с маленькой девочкой в Ростове-на-Дону.