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Published Сегодня, 16:35

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В Ростовской области под блокировку попали семь сайтов порнографического содержания

Семь порносайтов заблокированы в Ростовской области

13 августа 2023, 16:35
Фото: 1MI
В Ростовской области под блокировку попали семь сайтов порнографического содержания
В Ростовской области под блокировку попали семь сайтов порнографического содержания, сообщили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации семь сайтов порнографического содержания в Ростовской области. Специалисты ведомства уточнили «Дон 24», что нашли их во время мониторинга интернета.

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Прокуратура признала, что информация, размещенная на этих сайтах, должна быть запрещена к распространению. Теперь порнографические интернет-ресурсы подлежат блокировке.

Ранее мужчину осудили за распространение порнографии с маленькой девочкой в Ростове-на-Дону.

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#Алина Заярная#18+#Роскомнадзор#Общество#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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