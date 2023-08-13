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Школьница из Новгородской области побывала на запуске «Луны-25»

Школьница из Новгородской области побывала на запуске «Луны-25»

13 августа 2023, 08:51
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин помог школьнице из Новгородской области побывать на запуске космического аппарата «Луна-25».

Президент России осуществил заветную мечту молодой участницы заседания Наблюдательного совета инициативы «Россия — страна возможностей». Она дважды победила в Национальной технологической олимпиаде Junior и рассказала президенту о своем интересе к космосу, после чего получила невероятный подарок.

В июле 2023 года прошло четвертое очное заседание Наблюдательного совета, под председательством главы государства. Одна из его участниц, школьница из Старой Руссы, привлекла внимание президента своей любовью к космосу. В результате решения президента РФ, 11 августа этого года, ее мечта осуществилась: впервые в жизни она отправилась на космодром «Восточный» и своими глазами наблюдала запуск уникального космического аппарата «Луна-25», на котором нарисовали логотип пятилетия платформы «Россия — страна возможностей».

Добавим, что интересоваться космосом школьница стала после своего участия в Национальной технологической олимпиаде и загорелась мечтой увидеть космонавтов вживую, а также побывать на знаменитом космодроме «Байконур». Спустя почти год после ее победы в олимпиаде, она получила приглашение стать частью делегации от Новгородской области, которая отправилась на «Байконур». Там она смогла встретиться с космонавтами и увидела запуск ракеты «Союз-МС 22». Во время этой поездки, школьники передали копию берестяной грамоты на МКС, которую в космосе получил Олег Артемьев. В марте этого года космонавт побывал в родном населенном пункте девушки, где пообещался с ней и пожал ей руку.

Теперь, поделившись своим увлечением космосом с президентом, девушка сделала ему подарок в виде книги. В ответ на этот добросердечный жест, глава государства принял решение сделать мечту девочки реальностью — побывать на еще одном космодроме, на этот раз на «Восточном» в Амурской области. И это желание школьницы сбылось, когда 11 августа состоялся успешный запуск «Луны-25», разработанного корпорацией «Роскосмос».

«Эти ощущения нельзя передать, я никогда не забуду эти события. Космодром „Восточный“ очень большой и современный. Даже не могла подумать, что смогу оказаться здесь. Я искренне благодарна всем, в том числе президенту, за то, что позволили мне осуществить мечту», — высказалась девушка.

Она добавила, что больше всего впечатлений получила от стартовой площадки и новейших технологий, которые здесь используют.

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«Я до конца не определилась, кем хочу стать. Не исключено, что моя судьба будет связана с полетами в космос или инженерией», — добавила она

Дополнительно, девушка получила от главы государства тематические книги с автографами президента и Валентины Терешковой — первой женщины-космонавта. И это далеко не все подарки, ей передали сертификат на экскурсию в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени Королева, а также ее наградили шевронами, значками и рюкзаком.

Юрий Борисов, руководитель государственной корпорации «Роскосмос», передал школьнице макет ракеты «Союз» и вручил ей памятную медаль как участнице запуска станции «Луна-25».

Добавим, что запуск станции «Луна-25» стал важным событием в истории современной России. Предыдущий аппарат «Луна-24» был отправлен в космос в последний раз 47 лет назад.

Запланировано, что автоматическая станция выйдет на окололунную орбиту 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность Луны запланирована на 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский. Ей предстоит практиковать мягкую посадку, собирать и анализировать образцы грунта, а также проводить продолжительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в области Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

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