Школьница из Новгородской области побывала на запуске «Луны-25»

Добавим, что интересоваться космосом школьница стала после своего участия в Национальной технологической олимпиаде и загорелась мечтой увидеть космонавтов вживую, а также побывать на знаменитом космодроме «Байконур». Спустя почти год после ее победы в олимпиаде, она получила приглашение стать частью делегации от Новгородской области, которая отправилась на «Байконур». Там она смогла встретиться с космонавтами и увидела запуск ракеты «Союз-МС 22». Во время этой поездки, школьники передали копию берестяной грамоты на МКС, которую в космосе получил Олег Артемьев. В марте этого года космонавт побывал в родном населенном пункте девушки, где пообещался с ней и пожал ей руку.