Тренажеры для подготовки экипажей танков разработали в Ростовской области

В Новочеркасске разработали систему подготовки танковых экипажей. В местном центре тренажеростроения и подготовки персонала спроектировали и построили учебные комплексы для военнослужащих танковых войск. В этом же учреждении готовят передовые тренажерные системы для тренировок космонавтов.