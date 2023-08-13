Тренажеры для подготовки экипажей танков разработали в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
В Новочеркасске разработали систему подготовки танковых экипажей. В местном центре тренажеростроения и подготовки персонала спроектировали и построили учебные комплексы для военнослужащих танковых войск. В этом же учреждении готовят передовые тренажерные системы для тренировок космонавтов.
Уточняется, что устройства работают с использованием элементов искусственного интеллекта.
Также в планах у разработчиков создать тренажеры для операторов БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Инженерной школе в Таганроге детей обучают конструированию БПЛА.