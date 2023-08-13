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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В Новочеркасске Ростовской области разработали тренажеры для подготовки экипажей танков

Тренажеры для подготовки экипажей танков разработали в Ростовской области

13 августа 2023, 18:02
Фото: 1MI
В Новочеркасске Ростовской области разработали тренажеры для подготовки экипажей танков
В Новочеркасске Ростовской области разработали тренажеры для подготовки экипажей танков, сообщили в местной администрации.

В Новочеркасске разработали систему подготовки танковых экипажей. В местном центре тренажеростроения и подготовки персонала спроектировали и построили учебные комплексы для военнослужащих танковых войск. В этом же учреждении готовят передовые тренажерные системы для тренировок космонавтов.

Уточняется, что устройства работают с использованием элементов искусственного интеллекта.

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Также в планах у разработчиков создать тренажеры для операторов БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Инженерной школе в Таганроге детей обучают конструированию БПЛА.

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#Виктория Прутковская#Спецоперация#Подготовка военных#Общество#Новости#Ростовская область#Таганрог#Новочеркасск
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