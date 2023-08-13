Ученые в Ростове разработали метод доочистки сточных вод используя отходы АПК

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Предполагается, что в пеллеты, которые используются в фильтрах для очистки воды, будут добавлять подготовленный серебросодержащий материал. За счет этого пеллеты медленнее будут обрастать биопленкой.
Разработчики хотят первым делом испытать такие материалы в плавательных бассейнах, где внедрена оборотная система водоснабжения.
На данный момент получены первые результаты от лабораторных исследований. Теперь исследователям нужно получить больше материала, чтобы провести испытания на очистных сооружениях.
Ранее ученые пришли к выводу, что полноводность реки Дон в Ростовской области сократилась вдвое за прошедшие 30 лет.