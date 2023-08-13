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Ростовский вуз разработал метод доочистки сточных вод используя отходы АПК

Ученые в Ростове разработали метод доочистки сточных вод используя отходы АПК

13 августа 2023, 07:05
Фото: 1MI
Ростовский вуз разработал метод доочистки сточных вод используя отходы АПК
Ученые одного из вузов города разработали метод доочистки сточных вод, основанный на использовании отходов агропромышленного комплекса, пишет ТАСС со ссылкой на доцента кафедры «Водоснабжение и водоотведение» ДГТУ Аллу Смоляниченко.

Предполагается, что в пеллеты, которые используются в фильтрах для очистки воды, будут добавлять подготовленный серебросодержащий материал. За счет этого пеллеты медленнее будут обрастать биопленкой.

Разработчики хотят первым делом испытать такие материалы в плавательных бассейнах, где внедрена оборотная система водоснабжения.

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На данный момент получены первые результаты от лабораторных исследований. Теперь исследователям нужно получить больше материала, чтобы провести испытания на очистных сооружениях.

Ранее ученые пришли к выводу, что полноводность реки Дон в Ростовской области сократилась вдвое за прошедшие 30 лет.

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