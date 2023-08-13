В МВД рассказали, что стало причиной конфликта с двумя ружьями в Ростовской области

Сами же местные жители рассказывали, что у мужчины было два ружья, одно из которых и изъяли. Также очевидцы утверждают, что местный житель угрожал находившимся рядом взрослым и детям. Одна из девочек-подростков из-за шока упала в обморок. В полиции информацию об этом не подтвердили.