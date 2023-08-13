В МВД рассказали, что стало причиной конфликта с двумя ружьями в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Жители слободы Семено-Камышенской Чертковского района пожаловались на неадекватного местного жителя. Он в присутствии детей и нескольких взрослых угрожал открыть стрельбу из ружья.
В МВД заявили, что причиной инцидента стал словесный конфликт между мужчиной и его знакомым. В ходе ссоры, чтобы припугнуть оппонента, местный житель достал ружье. «Однако оружие ни на кого не направлял и держал дулом вверх», — заверяют в полиции.
Ружье у мужчины позже изъяли. Сейчас по факту произошедшего организована проверка.
Сами же местные жители рассказывали, что у мужчины было два ружья, одно из которых и изъяли. Также очевидцы утверждают, что местный житель угрожал находившимся рядом взрослым и детям. Одна из девочек-подростков из-за шока упала в обморок. В полиции информацию об этом не подтвердили.