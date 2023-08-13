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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

В МВД рассказали, что стало причиной конфликта с двумя ружьями в Ростовской области

В МВД рассказали, что стало причиной конфликта с двумя ружьями в Ростовской области

13 августа 2023, 10:35
Фото: 1MI
В МВД рассказали, что стало причиной конфликта с двумя ружьями в Ростовской области
В слободе Семено-Камышенской произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них достал ружье и припугнул оппонента, рассказали в МВД Ростовской области.

Жители слободы Семено-Камышенской Чертковского района пожаловались на неадекватного местного жителя. Он в присутствии детей и нескольких взрослых угрожал открыть стрельбу из ружья.

Мужчина с двумя ружьями угрожал детям «поставить их на колени» в Ростовской области
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В МВД заявили, что причиной инцидента стал словесный конфликт между мужчиной и его знакомым. В ходе ссоры, чтобы припугнуть оппонента, местный житель достал ружье. «Однако оружие ни на кого не направлял и держал дулом вверх», — заверяют в полиции.

Ружье у мужчины позже изъяли. Сейчас по факту произошедшего организована проверка.

Сами же местные жители рассказывали, что у мужчины было два ружья, одно из которых и изъяли. Также очевидцы утверждают, что местный житель угрожал находившимся рядом взрослым и детям. Одна из девочек-подростков из-за шока упала в обморок. В полиции информацию об этом не подтвердили.

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#Алина Заярная#Происшествие#18+#Полиция#Дети#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область
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