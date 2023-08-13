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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Самый опасный риск пожарной опасности объявлен в Ростовской области 13 и 14 августа

Жителей Ростовской области предупредили о высоком риске пожаров 13 и 14 августа

13 августа 2023, 13:39
Фото: 1MI
Самый опасный риск пожарной опасности объявлен в Ростовской области 13 и 14 августа
Самый опасный риск пожарной опасности объявлен в Ростовской области 13 и 14 августа, сообщили в МЧС.

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в юго-восточных районах Ростовской области 13 и 14 августа. Этот ранг пожарной опасности является самым высоким и подразумевает, что возгорание может произойти от любого источника огня и повышения температуры воздуха.

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Местных жителей просят проявить предельную внимательность и воздержаться от разведения костров и сжигания мусора. Также не стоит кидать в лесу горящие окурки и спички. При первых признаках пожара необходимо сразу звать на помощь спасателей.

Ранее 60 противопожарных тракторов получили муниципальные образования Ростовской области.

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#Алина Заярная#Происшествие#Жара#Пожароопасность в Ростовской области#Региональное ГУ МЧС России#МЧС России по Ростовской области#Новости
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