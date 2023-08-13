Жителей Ростовской области предупредили о высоком риске пожаров 13 и 14 августа

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в юго-восточных районах Ростовской области 13 и 14 августа. Этот ранг пожарной опасности является самым высоким и подразумевает, что возгорание может произойти от любого источника огня и повышения температуры воздуха.
Местных жителей просят проявить предельную внимательность и воздержаться от разведения костров и сжигания мусора. Также не стоит кидать в лесу горящие окурки и спички. При первых признаках пожара необходимо сразу звать на помощь спасателей.
Ранее 60 противопожарных тракторов получили муниципальные образования Ростовской области.