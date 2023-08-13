Жители Ростова возмутились мусором на пляже на левом берегу реки Дон

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Так, по мнению ростовчан, городской пляж превратился в мусорную свалку. Пустые пластиковые бутылки плавают в воде и грудами лежат на песке.
«Ведут себя так, будто завтра не будет!!! Ужасно, настоящие Хрюши!» — жалуется пользовательница соцсети.
Некоторые ростовчане сравнили ростовские пляжи с заграничными. Они считают, что мусорят одинаково во всех странах.
«И за границей гадят, и на пляжах, и в парках, но все это убирают муниципальные службы. Уборка механизирована. Дворники метлами не метут. На пляжах также», — считает еще одна жительница города.
Ранее стало известно, что с начала купального сезона утонули уже 39 жителей Ростовской области. Причинами гибели людей в водоемах, как считают местные власти, стали состояние опьянения, неумение плавать и то, что отдыхающие выбирали необорудованные места для плавания.