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Жители Ростова возмутились мусором на пляже на левом берегу Дона

Жители Ростова возмутились мусором на пляже на левом берегу реки Дон

13 августа 2023, 05:57
Фото: 1MI
Жители Ростова возмутились мусором на пляже на левом берегу Дона
Горы мусора на пляже и в воде на левом берегу Дона возмутили отдыхающих ростовчан, об этом они написали в соцсетях.

Так, по мнению ростовчан, городской пляж превратился в мусорную свалку. Пустые пластиковые бутылки плавают в воде и грудами лежат на песке.

«Ведут себя так, будто завтра не будет!!! Ужасно, настоящие Хрюши!» — жалуется пользовательница соцсети.

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Некоторые ростовчане сравнили ростовские пляжи с заграничными. Они считают, что мусорят одинаково во всех странах.

«И за границей гадят, и на пляжах, и в парках, но все это убирают муниципальные службы. Уборка механизирована. Дворники метлами не метут. На пляжах также», — считает еще одна жительница города.

Ранее стало известно, что с начала купального сезона утонули уже 39 жителей Ростовской области. Причинами гибели людей в водоемах, как считают местные власти, стали состояние опьянения, неумение плавать и то, что отдыхающие выбирали необорудованные места для плавания.

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