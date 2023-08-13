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Posted 13 августа 2023, 16:34

Published 13 августа 2023, 16:34

Modified 13 августа 2023, 16:36

Updated 13 августа 2023, 16:36

В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести Вячеслава Леликова

Жителя Ставрополья около двух недель не могут найти в Ростовской области

13 августа 2023, 16:34
Фото: 1MI. В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести Вячеслава Леликова
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести Вячеслава Леликова из Минеральных Вод, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

В Ростовской области ведутся поиски 49-летнего жителя Минеральных Вод Вячеслава Леликова. О местонахождении мужчины ничего не известно со 2 августа. К поискам подключена полиция, а также волонтеры из соседних регионов.

Известно, что в день исчезновения Леликов был одет голубые джинсы, темную кофту и черные ботики.

Его рост составляет 165 сантиметров, мужчина имеет плотное телосложение. Волосы у него русые, а глаза — каре-зеленые.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении Вячеслава Леликова, просят обратиться в полицию или к поисковикам.

Напомним, третий месяц в Ростове не могут найти пропавшую без вести 47-летнюю женщину.

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