Жителя Ставрополья около двух недель не могут найти в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В Ростовской области ведутся поиски 49-летнего жителя Минеральных Вод Вячеслава Леликова. О местонахождении мужчины ничего не известно со 2 августа. К поискам подключена полиция, а также волонтеры из соседних регионов.
Известно, что в день исчезновения Леликов был одет голубые джинсы, темную кофту и черные ботики.
Его рост составляет 165 сантиметров, мужчина имеет плотное телосложение. Волосы у него русые, а глаза — каре-зеленые.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Вячеслава Леликова, просят обратиться в полицию или к поисковикам.
Напомним, третий месяц в Ростове не могут найти пропавшую без вести 47-летнюю женщину.