Андрей Турчак: Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:43
С учетом обращений в рабочую группу подготовили десятки инициатив. Многие из этих предложений уже стали федеральными законами.
«Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», — рассказал руководитель группы по СВО.
Работа над рядом наиболее важных инициатив продолжается и по сей день. В том числе речь идет о введении при переходе на контракт практики учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований. Также это касается установления «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские медицинские учреждения и обратно, увеличения пропускной способности военно-врачебных комиссий.
Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены на рассмотрение в парламент и будут обсуждаться в осеннюю сессию. В частности, это инициатива об освобождении погибших или тяжелораненых поручителей — участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрение Госдумы поступил проект закона о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые предоставляют рабочие места для участников спецоперации.
Кроме того, в парламент внесли законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Будет продолжено рассмотрение законопроекта, согласно которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, будут наделены правом на сохранение выплат на жилье. В зависимости от региона и вида службы размер этих выплат варьируется от 2,7 миллиона до почти 5 миллионов рублей.
В завершение весенней сессии парламента получили одобрение предложения рабочей группы по СВО о выплате работодателями материальной помощи мобилизованным на время приостановления трудового договора и о гарантии прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Данные инициативы призваны защищать трудовые и финансовые права участников спецоперации. Подписан закон о выплате социальной помощи участникам спецоперации реальными деньгами.
Как сообщает сайт «Единой России», идет работа по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.
В Ростовской области установлено более двух десятков мер поддержки участников СВО и их семей, значительная часть стала итогом совместной работы донского правительства и депутатов Законодательного собрания Ростовской области от «Единой России».
Например, в конце июня были приняты поправки, которые распространяют льготу по освобождению от уплаты транспортного налога на контрактников и добровольцев, а также членов их семей. Подготовили изменения губернатор Ростовской области Василий Голубев совместно с группой депутатов фракции «Единая Россия» — Александром Ищенко, Светланой Мананкиной и Андреем Харченко. Таким образом, льготой теперь смогут воспользоваться все участники СВО и их семьи.
«Ранее эта льгота предоставлялась только мобилизованным гражданам и членам их семей. Освобождение от уплаты транспортного налога будет распространяться на налоговые периоды 2021, 2022 и 2023 годов. То есть налог не надо будет платить вплоть до 2024 года включительно», — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Также среди действующих мер поддержки: прямые выплаты военнослужащим, освобождение от уплаты транспортного налога, компенсация расходов на газификацию и другие.