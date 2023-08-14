Андрей Турчак: Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений

Работа над рядом наиболее важных инициатив продолжается и по сей день. В том числе речь идет о введении при переходе на контракт практики учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований. Также это касается установления «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские медицинские учреждения и обратно, увеличения пропускной способности военно-врачебных комиссий.