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Updated Сегодня, 13:33

Без контроля со стороны государства лифты в России стали чаще ломаться и падать

Без контроля со стороны государства лифты в России стали чаще ломаться и падать

14 августа 2023, 13:33
Фото: 1MI
В России многие граждане при эксплуатации лифтового оборудования испытывают стресс. В последние годы с увеличением количества несчастных случаев на лифтах ситуация обострилась.

По сообщению 56orb.ru, Национальный лифтовой союз предоставил данные, согласно которым за последние 5 лет в Российской Федерации произошло более 330 несчастных случаев на лифтах. При этом погибли 129 человек.

По решению Правительства РФ с 1 марта текущего года полномочия по контролю за безопасностью и содержанием опасных технических зданий и сооружений вернули Ростехнадзору. Теперь ведомству предстоит работать над восстановлением системы контроля, разрушенной свыше десяти лет назад.

Из категории «Опасные производственные объекты» лифты исключили в 2012 году. Государственный надзор за ними не осуществлялся на протяжении 2 лет, а также не проводились проверки. После нескольких аварий и несчастных случаев, связанных с лифтами, Ростехнадзору вернули некоторые полномочия, а само лифтовое оборудование вернулось в категорию «Опасные производственные объекты». При этом ведомству не дали права проверять специалистов по оценке технического состояния лифтового оборудования и обслуживающие и ремонтные компании.

В середине 2021 года у ведомства осталось еще меньше полномочий — Ростехнадзор больше не мог контролировать правила и технический регламент. Контроль за лифтами передали управляющим компаниям.

Полномочия контролировать безопасность эксплуатации и содержание опасных технических зданий и сооружений, в том числе лифтов и подъемных платформ для людей с инвалидностью, вернули Ростехнадзору с 1 марта текущего года. Тогда же в ведомстве подчеркнули, что нужно полностью перезапустить всю систему. Эксперты подтвердили, что для обеспечения безопасности необходимо контролировать всю отрасль от проектирования лифтов до монтажа оборудования.

С важностью задачи по созданию в Российской Федерации системы контроля лифтового оборудования согласны и производители лифтов. По словам первого вице-президента Национального лифтового союза Алексея Захарова, сильным фактором для обслуживающих предприятий является «понимание неотвратимости» наказаний. По сути, неважно, кто и какими способами будет создавать систему контроля за лифтами. Главное, чтобы она вернула людям чувство защищенности при эксплуатации оборудования. Лифты должны восприниматься как оборудование, экономящее время и силы.

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