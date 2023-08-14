Без контроля со стороны государства лифты в России стали чаще ломаться и падать

Из категории «Опасные производственные объекты» лифты исключили в 2012 году. Государственный надзор за ними не осуществлялся на протяжении 2 лет, а также не проводились проверки. После нескольких аварий и несчастных случаев, связанных с лифтами, Ростехнадзору вернули некоторые полномочия, а само лифтовое оборудование вернулось в категорию «Опасные производственные объекты». При этом ведомству не дали права проверять специалистов по оценке технического состояния лифтового оборудования и обслуживающие и ремонтные компании.