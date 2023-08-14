Доллар по 100 рублей? : что теперь подорожает в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Курс доллара за последнее время достиг отметки в 99 рублей и после немного упал ниже этого уровня. Это следует из данных о торгах на Московской бирже во второй половине дня 11 августа. Последний раз такая высокая стоимость доллара была в марте прошлого года. Курс евро также не отставал и в ходе торгов превысил отметку в 109 рублей за одну единицу этой европейской валюты.
В прошлый раз рост стоимости доллара неизбежно приводил к подорожанию различных видов товаров, в том числе продовольственных. Дело в том, что становятся дороже логистика, производство, что и влияет на конечную стоимость продукта.
Однако директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко рассказала RostovGazeta, что, несмотря на драматичное падение рубля, резкого скачка цен на товары не будет. Эксперт уверена, что дополнительные издержки, связанные с колебаниями валютного курса, в дальнейшем будут закладываться в цену товара, поэтому они продолжат расти на все, за исключением искусственно сдерживаемой стоимости на социально-значимые товары.
«Эти изменения коснутся даже той продукции, которая производятся на отечественных заводах, ведь они остаются заложниками ситуации и зависят от ввозимых иностранных комплектующих. Традиционно на изменение курса национальной валюты быстрее всего реагируют продовольственные товары из-за более короткого срока хранения, чем непродовольственные. Это связано с тем, что последние можно закупить в большем объеме и поэтому дольше удерживать цены. Нагляднее всего реакцию на колебания курса рубля показывает рынок автомобилей — в инфополе уже разлетелась новость об ожидаемом повышении цен на машины LADA на 10%. Но корректировки цен, скорее всего, коснутся и ввозимых в страну автомобилей по параллельному импорту, а также официальных дилерских сетей. Дистрибьюторы сходятся во мнении, что цены будут пересматриваться, так как на данный момент они установлены с учетом курса в районе 85 рубля за доллар», — уточнила Анна Романенко.
Она добавила, что сейчас происходит ослабление рубля из-за сезонных факторов: в конце июля закончился налоговый период, проводятся выплаты дивидендов. По ее мнению, давать долгосрочный прогноз затруднительно — в подобной перспективе на курс больше влияют геополитические факторы. Эксперт уверена, что курс рубля сможет укрепиться только за счет восстановления экспорта и снижения спроса на импорт, а также за счет стабильных цен на нефть, а значит и притока валютной выручки в бюджет.
Своим мнением по поводу происходящей ситуации с RostovGazeta поделился доцент Департамента экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Он считает, что падение курса рубля существенно повлияет на рост стоимости недвижимости, импортной бытовой техники, туристических продуктов в России — и к концу 2023 года может достигнуть 25-30% в годовом выражении.
«Международные расчеты за импортные поставки в Россию, в том числе, по параллельному импорту, проводятся по-прежнему, преимущественно, в долларах. Поэтому при сохранении текущих тенденций в мировой торговле, цена зарубежной бытовой техники в России будет изменяться пропорционально динамике курса национальной валюты», — отметил Дмитрий Морковкин.
Он уточнил, что на ситуацию влияет и ужесточение контроля за поставками в РФ из стран-импортеров. Однако, это не говорит о полной блокировке импорта, так как поставки продолжаться из дружественных государств. Но это увеличивает трансакционные издержки, удорожает логистику и общую стоимость цепочек поставок.
«Одной из мер на пути к стабилизации курса рубля может стать повышение ЦБ ключевой ставки, для уменьшения инфляционных рисков. За последние полгода курс рубля ослаб более чем на 40%, что делает импортные товары дороже. А поскольку в российской экономике значимую долю занимают импортные и квазиимпортные товары, слабый рубль сильно отразится на повышении инфляции. Таким образом, цены на авиабилеты к концу 2023 года могут вырасти на 25-30%, а на фоне сильной волатильности рубля к основным мировым валютам, отдых за границей уже подорожал до 15%», — рассказал эксперт.
Он добавил, что это практически не отразилось на динамике бронирования топ-3 популярных направлений у туроператоров с мая по октябрь 2023 года. Речь идет о Турции, ОАЭ и Абхазии.
«Тем не менее, заграничные путешествия, очевидно, будут дорожать при росте курса доллара. Из-за этого лучше всего воспользоваться услугой раннего бронирования у туроператоров, которая, как правило, позволяет сэкономить до 15-20% на стоимости тура», — подытожил Дмитрий Морковкин.
Ранее эксперты рассказали, что может измениться в Ростовской области из-за роста курса доллара. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.