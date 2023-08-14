Доллар по 100 рублей? : что теперь подорожает в Ростовской области

«Эти изменения коснутся даже той продукции, которая производятся на отечественных заводах, ведь они остаются заложниками ситуации и зависят от ввозимых иностранных комплектующих. Традиционно на изменение курса национальной валюты быстрее всего реагируют продовольственные товары из-за более короткого срока хранения, чем непродовольственные. Это связано с тем, что последние можно закупить в большем объеме и поэтому дольше удерживать цены. Нагляднее всего реакцию на колебания курса рубля показывает рынок автомобилей — в инфополе уже разлетелась новость об ожидаемом повышении цен на машины LADA на 10%. Но корректировки цен, скорее всего, коснутся и ввозимых в страну автомобилей по параллельному импорту, а также официальных дилерских сетей. Дистрибьюторы сходятся во мнении, что цены будут пересматриваться, так как на данный момент они установлены с учетом курса в районе 85 рубля за доллар», — уточнила Анна Романенко.