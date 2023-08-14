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Published Сегодня, 13:20

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Донские синоптики предупредили об экстремальных перепадах температур до 25 градусов

Донские синоптики предупредили об экстремальных перепадах температур до 25 градусов

14 августа 2023, 13:20
Фото: 1MI
Донские синоптики предупредили об экстремальных перепадах температур до 25 градусов
В Ростовской области ближайшие двое суток будут наблюдаться перепады температур до 25 градусов, об этом сообщили специалисты СК УГМС.

Метеорологи предупредили, что ближайшие двое суток, 14 и 15 августа, в Ростовской области будет сохраняться переменная облачность, при этом ожидается сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +19 до +24 градусов, однако на севере региона опустится до +11 градусов. При этом днем ожидается жара до +37 градусов, из-за чего разница температур может составить до +25 градусов.

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Аналогичный прогноз сохранится и во вторник, 15 августа, однако жара в отдельных районах ослабнет и дневные температуры могут опуститься до +29-34 градусов.

Ранее в Ростовской области предположили, что причиной массовой гибели рыбы в водоемах Батайска стала затяжная жара.

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