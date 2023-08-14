Донские синоптики предупредили об экстремальных перепадах температур до 25 градусов

Метеорологи предупредили, что ближайшие двое суток, 14 и 15 августа, в Ростовской области будет сохраняться переменная облачность, при этом ожидается сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +19 до +24 градусов, однако на севере региона опустится до +11 градусов. При этом днем ожидается жара до +37 градусов, из-за чего разница температур может составить до +25 градусов.