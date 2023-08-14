Эколог Лебедев рассказал, почему погибла рыба в реке Быстрая Ростовской области

Напомним, что о массовой гибели рыбы в реке Быстрая на востоке Ростовской области сообщили местные жители в соцсетях. Очевидцы рассказали, что тысячи различных видов рыбы всплыли в реке в хуторе Костино-Быстрянский, который расположен в Морозовском районе.