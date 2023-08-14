Эколог Лебедев рассказал, почему погибла рыба в реке Быстрая Ростовской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Напомним, что о массовой гибели рыбы в реке Быстрая на востоке Ростовской области сообщили местные жители в соцсетях. Очевидцы рассказали, что тысячи различных видов рыбы всплыли в реке в хуторе Костино-Быстрянский, который расположен в Морозовском районе.
«К гибели рыбы могло привести множество факторов. Но, скорее всего, это дело рук человеческих — в воду попали отравляющие вещества», — отмечает Алексей Лебедев.
Собеседник добавляет, что ядохимикаты могли попасть в реку как при полевых работах, так и из-за сильных дождей, которые смывали химию с полей.
«Также к гибели рыбы могли привести сбросы в реку из близлежащих предприятий Морозовского районе. К сожалению, у нас отсутствует строгий контроль за деятельностью предприятий», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что улица Западного района в Ростове оказалась усыпана трупами голубей.