rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Эколог Лебедев рассказал, почему погибла рыба в реке Быстрая Ростовской области

Эколог Лебедев рассказал, почему погибла рыба в реке Быстрая Ростовской области

14 августа 2023, 05:27
Фото: wikimedia.org
Эколог Лебедев рассказал, почему погибла рыба в реке Быстрая Ростовской области
К гибели рыбы в реке Быстрая в Ростовской области, вероятнее всего, привел сброс в воду отравляющих веществ, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что о массовой гибели рыбы в реке Быстрая на востоке Ростовской области сообщили местные жители в соцсетях. Очевидцы рассказали, что тысячи различных видов рыбы всплыли в реке в хуторе Костино-Быстрянский, который расположен в Морозовском районе.

«К гибели рыбы могло привести множество факторов. Но, скорее всего, это дело рук человеческих — в воду попали отравляющие вещества», — отмечает Алексей Лебедев.

Рыба массово погибла в реке в Ростовской области
Узнать подробнее

Собеседник добавляет, что ядохимикаты могли попасть в реку как при полевых работах, так и из-за сильных дождей, которые смывали химию с полей.

«Также к гибели рыбы могли привести сбросы в реку из близлежащих предприятий Морозовского районе. К сожалению, у нас отсутствует строгий контроль за деятельностью предприятий», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что улица Западного района в Ростове оказалась усыпана трупами голубей.

В Ростове на Западном улицы усеяли трупы голубей 5 августа
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вониМассовая гибель уток в местном водоеме вызывает тревогу среди жителей ДолгопрудногоВ Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедей
#Дарья Демидова#Экология#Река#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Морозовский район
Подпишитесь
Доллар по 100 рублей: что теперь подорожает в Ростовской области
Сегодня, 07:18
«Коммерческая практика»: врач оценил риски от еды из сверчков для ростовчан
Сегодня, 06:57
Эксперт рассказал, как в ростовских школах будут обучать управлению беспилотниками
Сегодня, 06:04
Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области
Сегодня, 06:58
«Новые люди» помогают ростовским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
Сегодня, 07:08