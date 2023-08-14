Эксперт рассказал, как в ростовских школах будут обучать управлению беспилотниками

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Напомним, что Владимир Путин поддержал идею ввести в школах курсы по управлению беспилотниками.
Эксперты Ростова отмечают, что такие курсы станут не только формой полезного досуга и профориентации, но и поспособствуют развитию технических навыков у школьников старших классов.
Беспилотные аппараты сегодня активно применяют не только в Вооруженных Силах. Их используют в ряде других отраслей, в том числе, в сельском хозяйстве, в строительстве.
«Для проведения подобных курсов у многих наших педагогов сегодня не хватает квалификации. Безусловно, ее придется повышать. Школам предстоит решать вопрос и с приобретением летательных устройств», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник делится мнением, что для проведения подобных занятий в школах можно будет привлекать ветеранов СВО, у которых есть опыт использования беспилотников.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области планируется выпускать 1,1 тысячу беспилотников в год.