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Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:06

Эксперт рассказал, как в ростовских школах будут обучать управлению беспилотниками

Эксперт рассказал, как в ростовских школах будут обучать управлению беспилотниками

14 августа 2023, 06:04
Фото: vva.mil.ru
Эксперт рассказал, как в ростовских школах будут обучать управлению беспилотниками
Знакомить подростков Ростовской области с военно-прикладным искусством и управлению дронами полезно и необходимо, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что Владимир Путин поддержал идею ввести в школах курсы по управлению беспилотниками.

Эксперты Ростова отмечают, что такие курсы станут не только формой полезного досуга и профориентации, но и поспособствуют развитию технических навыков у школьников старших классов.

Беспилотные аппараты сегодня активно применяют не только в Вооруженных Силах. Их используют в ряде других отраслей, в том числе, в сельском хозяйстве, в строительстве.

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«Для проведения подобных курсов у многих наших педагогов сегодня не хватает квалификации. Безусловно, ее придется повышать. Школам предстоит решать вопрос и с приобретением летательных устройств», — отмечает Владимир Гайворонский.

Собеседник делится мнением, что для проведения подобных занятий в школах можно будет привлекать ветеранов СВО, у которых есть опыт использования беспилотников.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области планируется выпускать 1,1 тысячу беспилотников в год.

В Ростовской области будут выпускать 1,1 тыс беспилотников в год
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