Губернатор Голубев назвал причину громких звуков в Ростовской области

Posted Вчера, 19:42
Published Вчера, 19:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Он рассказал, что были слышны громкие звуки в районе Миллерово. В это время в ходе учебной тревоги охрана аэродрома отрабатывала отражение атаки беспилотника.
«Для этого использовалась учебная мишень. Во время учений применяли стрелковое оружие», — уточнил губернатор.
Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных происшествий в жилом районе. Тогда неизвестные взрывали петарды, чем напугали горожан.