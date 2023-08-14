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Губернатор Голубев назвал причину громких звуков в Ростовской области

Губернатор Голубев назвал причину громких звуков в Ростовской области

14 августа 2023, 19:42
Фото: 1MI
В Ростовской области причиной громких звуков являются проводимые учения, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что были слышны громкие звуки в районе Миллерово. В это время в ходе учебной тревоги охрана аэродрома отрабатывала отражение атаки беспилотника.

«Для этого использовалась учебная мишень. Во время учений применяли стрелковое оружие», — уточнил губернатор.

Ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных взрывов в жилом районе
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Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных происшествий в жилом районе. Тогда неизвестные взрывали петарды, чем напугали горожан.

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