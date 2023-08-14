Художники Ростова не хотят устраивать выставочный зал на территории старого аэропорта

После того, как выяснилось, что новый выставочный комплекс хотят разместить на территории старого аэропорта, художники выступили против этой инициативы. Они считают, что новый павильон должен быть в центре Ростова — на Большой Садовой или Береговой, даже если для этого ресторан «Высота» придется лишить газона ради строительства выставочного павильона. В качестве компенсации за это художники предлагают предложить инвестору аренду земли по сниженной ставке, однако власти на этот шаг не идут и разорвать концессионное соглашение с «Донским причалом», не выполнившим изначальные условия договора, по неизвестным причинам якобы не решаются.