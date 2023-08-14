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Художников Ростова не устроило решение устроить выставочный зал в старом аэропорте

Художники Ростова не хотят устраивать выставочный зал на территории старого аэропорта

14 августа 2023, 14:25
Фото: 1MI
Художников Ростова не устроило решение устроить выставочный зал в старом аэропорте
Ростовские художники выступили против строительства выставочного зала на территории старого аэропорта, об этом рассказали донские СМИ.

Напомним, в начале года местные власти рассказали, каким образом вместо обещанного большого выставочного зала на набережной появился ресторан. Строительство заведения общепита стало причиной конфликта интересов между бизнесом и художниками города, которым обещали построить выставочный зал по договору концессии, однако сейчас в распоряжении Ростовского регионального отделения Союза художников России есть только скромные зал площадью 136 квадратных метров, вмещающий не более 80 работ.

Портал «Город N» со ссылкой Минкультуры Ростовской области рассказал, что новый выставочный комплекс площадью не менее одной тысячи квадратных метров собираются разместить на территории старого аэропорта. Здесь же оборудуют хранилища для экспонатов, мастерскую, лекционный зал со служебными кабинетами. ГБУ «Ростовоблстройзаказчик» уже приступил к разработке техзадания для разработки проекта, его должны закончить к концу 2023 году, чтобы направить в правительство для финансирования реализации проекта из бюджета.

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Однако представители сферы искусства, по словам председателя Ростовского регионального отделения Союза художников России Олега Игнатова, остались недовольны этим решением, поскольку за последние 30 лет организация и так потеряла около 90% выставочных площадей, которые находились в центре города — на улицах Большой Садовой, Максима Горького, Береговой и других зданиях, которые перешли арендаторам или были утрачены по иным причинам.

По словам Олега Игнатова, художники и эксперты провели обследование АНО «Степь» в ресторане на Береговой, что подтвердило, что помещение не подходит для масштабных выставок. Комиссия рекомендовала построить в центре Ростова выставочный павильон площадью около 1000 «квадратов», однако даже после обсуждений сноса зданий в историческом центре этот вопрос не поднимали.

После того, как выяснилось, что новый выставочный комплекс хотят разместить на территории старого аэропорта, художники выступили против этой инициативы. Они считают, что новый павильон должен быть в центре Ростова — на Большой Садовой или Береговой, даже если для этого ресторан «Высота» придется лишить газона ради строительства выставочного павильона. В качестве компенсации за это художники предлагают предложить инвестору аренду земли по сниженной ставке, однако власти на этот шаг не идут и разорвать концессионное соглашение с «Донским причалом», не выполнившим изначальные условия договора, по неизвестным причинам якобы не решаются.

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