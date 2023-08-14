Каракурт укусил мальчика на Кубани: биолог рассказал об опасности черной вдовы

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Напомним, что 6-летний пострадавший испытал на себе множество симптомов, от боли в пояснице до онемения конечностей. Паук укусил ребенка в спину рядом с шеей. Благодаря своевременной помощи, все закончилось хорошо — мальчик здоров.
«Укус любых паукообразных в область большого скопления лимфоузлов повышает опасность. Чем ближе укус к жизненно важным органам, тем он опаснее. Например, в области шеи — рядом гортань, кровеносные сосуды, снабжающие кровью головной мозг. У большинства насекомых яд нейротоксичный, он вызывает поражение нервной системы, либо он расслабляет мышцы, либо напрягает их, что сбивает ритм дыхания», — объяснил биолог.
При укусе паука следует незамедлительно вызвать врачей для обеззараживания организма. Специалисты введут противокаракуртовую сыворотку, чтобы человек не задохнулся.
«Главное — профилактика. Если вы знаете, что в вашем районе встречались такие пауки, то просто будьте внимательнее: не допускайте попадания пауков в свою одежду и постель. Это не значит, что всех пауков нужно убивать, они ведь часть экосистемы, ловят тех самых насекомых, которые тоже нас кусают, в том числе комаров и мух, сильно нам досаждающих», — рекомендует Вениамин Голубитченко.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как в Ростовской области заметили ядовитого паука в садоводческом товариществе «Маяк».