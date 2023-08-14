Каракурт укусил мальчика на Кубани: биолог рассказал об опасности черной вдовы

«Главное — профилактика. Если вы знаете, что в вашем районе встречались такие пауки, то просто будьте внимательнее: не допускайте попадания пауков в свою одежду и постель. Это не значит, что всех пауков нужно убивать, они ведь часть экосистемы, ловят тех самых насекомых, которые тоже нас кусают, в том числе комаров и мух, сильно нам досаждающих», — рекомендует Вениамин Голубитченко.