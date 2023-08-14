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Каракурт укусил мальчика на Кубани: чем опасны пауки из рода чёрных вдов?

Каракурт укусил мальчика на Кубани: биолог рассказал об опасности черной вдовы

14 августа 2023, 07:45
Фото: Marshal Hedin/cc by 2.0/flickr.com
Каракурт укусил мальчика на Кубани: чем опасны пауки из рода чёрных вдов?

Биолог Вениамин Голубитченко рассказал, чем опасны пауки каракурты

Мальчика из станицы Новощербиновской во время сна укусил паук из рода чёрных вдов. В связи с этим биолог-эколог Вениамин Голубитченко рассказал изданию Rostovgazeta об особенностях таких укусов и мерах предосторожности.

Напомним, что 6-летний пострадавший испытал на себе множество симптомов, от боли в пояснице до онемения конечностей. Паук укусил ребенка в спину рядом с шеей. Благодаря своевременной помощи, все закончилось хорошо — мальчик здоров.

«Укус любых паукообразных в область большого скопления лимфоузлов повышает опасность. Чем ближе укус к жизненно важным органам, тем он опаснее. Например, в области шеи — рядом гортань, кровеносные сосуды, снабжающие кровью головной мозг. У большинства насекомых яд нейротоксичный, он вызывает поражение нервной системы, либо он расслабляет мышцы, либо напрягает их, что сбивает ритм дыхания», — объяснил биолог.

При укусе паука следует незамедлительно вызвать врачей для обеззараживания организма. Специалисты введут противокаракуртовую сыворотку, чтобы человек не задохнулся.

Зоолог разъяснил, в чем опасность паука-каракурта в Ростове, и что делать при укусе
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«Главное — профилактика. Если вы знаете, что в вашем районе встречались такие пауки, то просто будьте внимательнее: не допускайте попадания пауков в свою одежду и постель. Это не значит, что всех пауков нужно убивать, они ведь часть экосистемы, ловят тех самых насекомых, которые тоже нас кусают, в том числе комаров и мух, сильно нам досаждающих», — рекомендует Вениамин Голубитченко.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как в Ростовской области заметили ядовитого паука в садоводческом товариществе «Маяк».

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