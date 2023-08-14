Кофе не вызывает серьезных проблем для зубов

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Она объясняет, что употребление черного кофе может помочь предотвратить появление кариеса. Однако это относится только к чистому черному кофе без добавок молока, сахара и других подсластителей, указывает Владимирова.
Эксперт добавляет, что в чистом кофе содержатся полифенолы — антиоксиданты, которые уничтожают бактерии. Однако любители кофе со сладкими сиропами не смогут избежать кариеса. Кроме того, следует помнить, что слишком большое количество кофе может негативно сказаться на эмали зубов. Некоторые профессионалы, такие как капперы и сомелье, даже ставят себе коронки и виниры на зубы, чтобы избежать повреждения эмали, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Тем не менее, по словам эксперта, те, кто время от времени наслаждается чашечкой кофе, не должны особо волноваться — чтобы ощутить негативные последствия от кофейных кислот, нужно употреблять этот напиток в огромных количествах. Владимирова приводит сравнение: капперы пьют до 300-400 чашек кофе в день, в то время как обычный человек выпивает такое же количество натурального кофе за год.