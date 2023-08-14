Кофе не вызывает серьезных проблем для зубов

Тем не менее, по словам эксперта, те, кто время от времени наслаждается чашечкой кофе, не должны особо волноваться — чтобы ощутить негативные последствия от кофейных кислот, нужно употреблять этот напиток в огромных количествах. Владимирова приводит сравнение: капперы пьют до 300-400 чашек кофе в день, в то время как обычный человек выпивает такое же количество натурального кофе за год.