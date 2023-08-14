«Коммерческая практика»: врач оценил риски от еды из сверчков для ростовчан

«Но, как показывает практика, никакие БАДы у нас не приживаются. Как правило, это лишь коммерческий продукт. На который тратятся копейки, а продается он в десятки раз дороже. С помощью рекламы люди начинают это покупать, а предприимчивые бизнесмены — успешно зарабатывать. А когда те, кто хотели — накушались, продукт перестает пользоваться спросом. На этом все и заканчивается», — делится мнением доктор.