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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

«Коммерческая практика»: врач оценил риски от еды из сверчков для ростовчан

«Коммерческая практика»: врач оценил риски от еды из сверчков для ростовчан

14 августа 2023, 06:57
Фото: Stephen Ausmus/ars.usda.gov/cc0
«Коммерческая практика»: врач оценил риски от еды из сверчков для ростовчан

Врач предупредил ростовчан, почему не надо есть еду из сверчков

Для основного населения Ростова и области никакого дополнительного питания из насекомых не нужно. У нас достаточное количество нормальной, привычной человеку пищи. А сверчков пускай по-прежнему едят птицы, земноводные и рептилии, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Тема производства продукции из насекомых не затихает. Публикации в СМИ убеждают, что россияне охотно готовы есть, например, блюда из сверчков.

«В Ростовской области никогда не ели подобную еду. Это непривычная пища для нашего организма. Могут возникнуть аллергические реакции, воспалительные реакции желудка и кишечника. Ведь помимо белка, в сверчках содержится масса антигенов», — отмечает ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Медики делятся мнением, что запрещать производство еды из сверчков не следует. Собеседники не исключают, что, возможно, в будущем это пригодится человечеству. Но только в одном случае. Если не останется привычной людям пищи — овощей, хлеба, мяса, фруктов, круп и макаронных изделий.

«В Ростовской области никогда не ели подобную еду. Это непривычная пища для нашего организма», — отмечает ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.«В Ростовской области никогда не ели подобную еду. Это непривычная пища для нашего организма», — отмечает ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.
«В Ростовской области никогда не ели подобную еду. Это непривычная пища для нашего организма», — отмечает ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Фото: Kulac/cc by sa 2.5/wikimedia.org

Однако перед тем, как запустить продукцию сверчков в массовое употребление, врачи советуют производить ее в виде БАДов. Испытать на добровольцах, которые захотят это есть.

«Но, как показывает практика, никакие БАДы у нас не приживаются. Как правило, это лишь коммерческий продукт. На который тратятся копейки, а продается он в десятки раз дороже. С помощью рекламы люди начинают это покупать, а предприимчивые бизнесмены — успешно зарабатывать. А когда те, кто хотели — накушались, продукт перестает пользоваться спросом. На этом все и заканчивается», — делится мнением доктор.

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Медики разъясняют, что такая практика продолжается с 90-х годов прошлого столетия, когда появилась свобода предпринимательства.

«А по факту, просто появляются люди, которые придумывают более-менее честный способ отъема денег у граждан. В этот раз придумали продукцию из сверчков. Наверняка будут желающие это покушать. Остается только надеяться, что любители новизны сильно не заболеют», — резюмирует врач.

Ранее RostovGazeta выясняла, кто навязывает России производство муки из насекомых.

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