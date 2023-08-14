Максим Орешкин: Во втором квартале экономика выросла на 4,9% к прошлому году

Баланс текущего счета во втором квартале сократился до 8,6 миллиарда долларов, что стало одной из причин ослабления рубля. Максим Орешкин считает, что в ближайшие месяцы текущий счет восстановится до уровней второго полугодия прошлого года. Этому поспособствует рост цен на основные экспортные товары: энергоносители, металлы и продовольствие. Он отметил, что важную роль в формировании денежной массы сыграло кредитование бизнеса и граждан.