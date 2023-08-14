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Максим Орешкин: Во втором квартале экономика выросла на 4,9% к прошлому году

Максим Орешкин: Во втором квартале экономика выросла на 4,9% к прошлому году

14 августа 2023, 09:54
Фото: 1MI
Российская экономика во втором квартале выросла на 4,9%, также наблюдается рост ко второму кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику. О структурных изменениях экономики и необходимом курсе рубля рассказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он рассказал, что посетил в этом году десятки предприятий в разных регионах страны и везде отметил положительные тенденции, передает tass.ru.

«Главное изменение последнего года — увеличение инвестиций предприятий в создание новых технологических решений, научных заделов и обучение кадров», — сообщил Максим Орешкин.

По его словам, эти тренды активно поддерживаются правительством и региональными властями, а в ближайшей перспективе они обеспечат значительный положительный системный эффект для экономики.

Максим Орешкин также отметил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, теперь рост замедлится до более стабильного диапазона в 2,0 — 2,5% в год.

После дефицита в 2,1 триллиона рублей в первом квартале 2023 года федеральный бюджет продемонстрировал дефицит в размере 0,3 триллиона рублей во втором квартале. По итогам третьего квартала ожидается уже профицитный бюджет. В целом по году бюджетный баланс ожидается около планового уровня в 2,0% ВВП.

Отмечается, что ненефтегазовые доходы во втором квартале выросли на 43,6% в годовом выражении, а за июль прирост составил 35,5%.

Баланс текущего счета во втором квартале сократился до 8,6 миллиарда долларов, что стало одной из причин ослабления рубля. Максим Орешкин считает, что в ближайшие месяцы текущий счет восстановится до уровней второго полугодия прошлого года. Этому поспособствует рост цен на основные экспортные товары: энергоносители, металлы и продовольствие. Он отметил, что важную роль в формировании денежной массы сыграло кредитование бизнеса и граждан.

«Так, корпоративный кредит обеспечил формирование 9,5 триллиона рублей дополнительного спроса в экономике, рост кредита населению 3,3 триллиона рублей. В последние месяцы кредитная активность ускоряется. Особенно вызывает опасение ускорение потребительского кредитования», — отметил помощник президента РФ.

По его мнению, Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней.

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