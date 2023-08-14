Майонез резко подорожает в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Причиной индексации является рост стоимости ингредиентов, поэтому цены могут увеличиться в пределах до 12%. Аналитики уверены, что при подорожании до 10% нет риска для спроса.
Отмечается, что один из производителей намерен поднять цены на свою продукцию уже 21 августа. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Индексация цен до 10% также должна затронуть продукцию для ресторанного рынка, в том числе порционные соусы в упаковке по 10 граммов», — сказано в сообщении.
Ранее Ростов попал в топ-3 городов России с самым подорожавшим вторичным жильем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.