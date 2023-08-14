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Майонез резко подорожает в Ростовской области

Майонез резко подорожает в Ростовской области

14 августа 2023, 06:59
Фото: 1MI
Майонез резко подорожает в Ростовской области
Крупные производители майонеза планируют провести индексацию цен, в том числе в Ростовской области, сообщает «Коммерсантъ».

Причиной индексации является рост стоимости ингредиентов, поэтому цены могут увеличиться в пределах до 12%. Аналитики уверены, что при подорожании до 10% нет риска для спроса.

Отмечается, что один из производителей намерен поднять цены на свою продукцию уже 21 августа. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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«Индексация цен до 10% также должна затронуть продукцию для ресторанного рынка, в том числе порционные соусы в упаковке по 10 граммов», — сказано в сообщении.

Ранее Ростов попал в топ-3 городов России с самым подорожавшим вторичным жильем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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