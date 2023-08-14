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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Естественная убыль населения превысила 11 тысяч человек в Ростовской области

Население в Ростовской области продолжает вымирать

14 августа 2023, 11:12
Фото: Helgi Halldórsson/cc by sa 2.0/flickr.com
Естественная убыль населения превысила 11 тысяч человек в Ростовской области

Росстат зафиксировал убыль населения в 11 тысяч человек

Естественная убыль населения продолжает увеличиваться в Ростовской области, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные о рождаемости и смертности в Ростовской области с января по июнь этого года. Сообщается, что с начала года в регионе умерло 27 452 человека. Это на 5 371 человека меньше, чем за тот же период прошлого года.

Однако рождаемость в регионе продолжает оставаться сравнительно низкой. С января по июнь в Ростовской области на свет появились 15 543 малыша. Это меньше, чем годом ранее. Тогда родилось 15 687 детей.

Население Ростовской области продолжает вымирать в 2023 году
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Из-за высокой смертности при низкой рождаемости увеличивается естественная убыль населения. Сейчас в Ростовской области она составляет 11 909 человек.

Ранее правительство Ростовской области заявило, что в регионе стали в два раза реже делать аборты.

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#Алина Заярная#Дети#Общество#Новости#Ростовская область#Росстат#Статистика в Ростовской области#Естественная убыль населения в Ростовской области#Смертность в Ростовской области
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