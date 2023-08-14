Население в Ростовской области продолжает вымирать

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Росстат опубликовал данные о рождаемости и смертности в Ростовской области с января по июнь этого года. Сообщается, что с начала года в регионе умерло 27 452 человека. Это на 5 371 человека меньше, чем за тот же период прошлого года.
Однако рождаемость в регионе продолжает оставаться сравнительно низкой. С января по июнь в Ростовской области на свет появились 15 543 малыша. Это меньше, чем годом ранее. Тогда родилось 15 687 детей.
Из-за высокой смертности при низкой рождаемости увеличивается естественная убыль населения. Сейчас в Ростовской области она составляет 11 909 человек.
Ранее правительство Ростовской области заявило, что в регионе стали в два раза реже делать аборты.