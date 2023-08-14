Нейросеть перевела ростовские слова на общепонятный

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» провел эксперимент с искусственным интеллектом и попросил перевести фразы с ростовского на общепонятный язык.
Вот, например, текст от читателя, который оставил его во Вконтакте, и которого жители Дона сами понять могут:
«Короче, цепляй кулек тютины, а потом метнись в кушери и расскажи там друзьям, что мы так-то из Ростова, если что. Пусть шкорки от семечек не кидают, или базар им нужен. А мы пока раки поедим под той жерделой, предупреди, что лисапеды пусть рядом свои не ставят».
ИИ ответил со второй попытки.
«Думаю, автор имел в виду следующее: „Бери пакет с ягодами шелковницы, а затем пройдись до кустов и расскажи там приятелям, что мы ребята из Ростова-на-Дону. Пусть мусор от даров подсолнечника не разбрасывают под ногами, а иначе их ждет разговор серьезный. Ну, а мы пока поедим свежих раков под абрикосовым деревом, так что велосипеды свои пусть рядом не паркуют“.
Многие читатели предложили спросить у искусственного интеллекта про термозок. В то время, как жители других регионов не знают, что это такое и зачем оно нужно, вот полезная подсказка:
«В Ростове-на-Дону, выражение „термозок“ обычно относится к контейнеру с едой, который используется для переноски и сохранения пищи в теплом или холодном состоянии. „Термозок“ — это слово, объединяющее термос (для сохранения тепла) и контейнер (для хранения). Это удобная вещь, которая позволяет наслаждаться свежей и ароматной едой, где бы вы ни находились. Например, в городе часто можно услышать такие фразы: „Каждое утро приношу мужу термозок, Этот термозок передала мне бабушка, Надо бы взять с собой хороший термозок“.