Нейросеть перевела ростовские слова на общепонятный

«В Ростове-на-Дону, выражение „термозок“ обычно относится к контейнеру с едой, который используется для переноски и сохранения пищи в теплом или холодном состоянии. „Термозок“ — это слово, объединяющее термос (для сохранения тепла) и контейнер (для хранения). Это удобная вещь, которая позволяет наслаждаться свежей и ароматной едой, где бы вы ни находились. Например, в городе часто можно услышать такие фразы: „Каждое утро приношу мужу термозок, Этот термозок передала мне бабушка, Надо бы взять с собой хороший термозок“.