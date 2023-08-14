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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Офтальмолог посоветовал приводить детей на обследование дважды в год

14 августа 2023, 13:34
Скоро начнется новый учебный год. Это значит, что нагрузка на их глаза увеличится. Но стоит ли проходить обследование у офтальмолога перед школой? Об этом рассказал главный внештатный детский офтальмолог минздрава Ростовской области и Южного федерального округа Александр Ушников.

Он советует приводить ребенка на обследование к офтальмологу раз в полгода, независимо от начала учебного года или каникул. Но такая периодичность подходит только для здоровых детей без каких-либо проблем со зрением. Если у ребенка есть проблемы с глазами, то его следует посещать специалистам чаще, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Например, близорукость может развиться очень быстро, и если не появляться на осмотре, это состояние можно пропустить. Сегодня она занимает первое место среди всех офтальмологических заболеваний у детей. Раньше в лидерах были врожденные заболевания, травмы, и только потом — близорукость. Но теперь ситуация изменилась.

Специалист объясняет такое изменение просто: раньше дети были более активными, больше гуляли на свежем воздухе, поэтому травмы происходили чаще. Сегодня же дети меньше двигаются, проводят много времени с гаджетами, и их глаза постоянно перенапряжены, что приводит к увеличению случаев близорукости.

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