Офтальмолог посоветовал приводить детей на обследование дважды в год

Он советует приводить ребенка на обследование к офтальмологу раз в полгода, независимо от начала учебного года или каникул. Но такая периодичность подходит только для здоровых детей без каких-либо проблем со зрением. Если у ребенка есть проблемы с глазами, то его следует посещать специалистам чаще, пишет «КП-Ростов-на-Дону».