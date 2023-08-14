Огромная пробка образовалась на Доватора в Ростове из-за жесткого ДТП с машиной такси

ДТП произошло утром на улице Доватора, 35 в Ростове. Очевидцы сообщают, что там столкнулись две легковушки, одна из которых машина такси. На кадрах с места событий видно, что от капотов авто осталась лишь груда металла. Также очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших. Один из них лежит прямо на обочине.