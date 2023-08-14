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Огромная пробка образовалась на Доватора в Ростове из-за жесткого ДТП с машиной такси

Огромная пробка образовалась на Доватора в Ростове из-за жесткого ДТП с машиной такси

14 августа 2023, 07:46
Фото: t.me/zapadrostov
Огромная пробка образовалась на Доватора в Ростове из-за жесткого ДТП с машиной такси
В Ростове на улице Доватора произошло ДТП с участием двух легковушек, из-за устранения последствий аварии образовалась многокилометровая пробка, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

ДТП произошло утром на улице Доватора, 35 в Ростове. Очевидцы сообщают, что там столкнулись две легковушки, одна из которых машина такси. На кадрах с места событий видно, что от капотов авто осталась лишь груда металла. Также очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших. Один из них лежит прямо на обочине.

В ГИБДД инцидент пока никак не комментировали. На кадрах с места аварии машин ДПС и скорой тоже не видно. Информация о происшествии уточняется.

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На кадрах с места аварии машин ДПС и скорой тоже не видно. Информация о происшествии уточняется.
Видео: ТГ Ростов Главный

Авария уже спровоцировала огромную пробку. Она тянется от зоопарка по Доватора и далее по Мадояна до пересечения с Лесопарковой. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее девушка-подросток пострадала в серьезном ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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