Платную парковку введут на Социалистической и Серафимовича в Ростове

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова с 28 августа. В частности, платную парковку введут на улице Социалистической на участке от Ворошиловского до Халтуринского. Места будут располагаться в створе зданий №106–100, 88–82, 80, 68, 64-58, 55-43, 41-35. Бесплатно припарковаться можно будет только в створе домов №92 и №93.
Также платная парковка вводится на улице Серафимовича от Ворошиловского до Доломановского. Там платные парковочные места расположатся в створе домов №4-8, 10-24, 46-50, 52-56.
Наконец, еще одна зона платной парковки появится на участке от переулка Соборного, 24 до улицы Серафимовича, 67.
Ранее урбанист Зайцев заявил, что карусельные парковки не решат проблему пробок в Ростове.