Платную парковку введут на Социалистической и Серафимовича в Ростове

Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова с 28 августа. В частности, платную парковку введут на улице Социалистической на участке от Ворошиловского до Халтуринского. Места будут располагаться в створе зданий №106–100, 88–82, 80, 68, 64-58, 55-43, 41-35. Бесплатно припарковаться можно будет только в створе домов №92 и №93.