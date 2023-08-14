rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Платную парковку введут на Социалистической и Серафимовича в Ростове

Платную парковку введут на Социалистической и Серафимовича в Ростове

14 августа 2023, 10:20
Фото: pxhere.com
Платную парковку введут на Социалистической и Серафимовича в Ростове
В центре Ростова новые платные парковочные места появились на улицах Серафимовича и Социалистической, сообщили в администрации города.

Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова с 28 августа. В частности, платную парковку введут на улице Социалистической на участке от Ворошиловского до Халтуринского. Места будут располагаться в створе зданий №106–100, 88–82, 80, 68, 64-58, 55-43, 41-35. Бесплатно припарковаться можно будет только в створе домов №92 и №93.

Также платная парковка вводится на улице Серафимовича от Ворошиловского до Доломановского. Там платные парковочные места расположатся в створе домов №4-8, 10-24, 46-50, 52-56.

В центре Ростова нанесли новую разметку под платную парковку
Узнать подробнее

Наконец, еще одна зона платной парковки появится на участке от переулка Соборного, 24 до улицы Серафимовича, 67.

Ранее урбанист Зайцев заявил, что карусельные парковки не решат проблему пробок в Ростове.

Читайте также:
Ростов-на-Дону заработал 700 тыс рублей на платных парковках в 2022 годуУрбанист Зайцев рассказал, почему платные парковки в Ростове малоэффективныНезаконную платную парковку разогнали в Ростове возле рынка на Темернике
#Алина Заярная#Платная парковка#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Доллар по 100 рублей: что теперь подорожает в Ростовской области
Сегодня, 07:18
«Коммерческая практика»: врач оценил риски от еды из сверчков для ростовчан
Сегодня, 06:57
Эксперт рассказал, как в ростовских школах будут обучать управлению беспилотниками
Сегодня, 06:04
Эколог Лебедев рассказал, почему погибла рыба в реке Быстрая Ростовской области
Сегодня, 05:27
Политолог Гусий объяснил, для чего Украина постоянно атакует Крымский мост
Сегодня, 08:49
Проект ГК «Альянс» вошел в топ-10 лучших элитных жилых комплексов в России
Сегодня, 11:37