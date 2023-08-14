Политолог Гусий объяснил, для чего Украина постоянно атакует Крымский мост

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
«Крымский мост для неприятелей — это информационный хайп. Такой же хайп был при попытках ударить по Кремлю. Прилеты по мосту не несут информационной победы, нужно это понимать. В России даже на поджоги военкоматов уже не обращают внимания», — подчеркнул Гусий.
Эксперт уточнил, что все вражеские действия в сторону моста производятся «для отвода глаз».
«Когда Крымский мост только хотели строить, Украина говорила, что это невозможно: почва не такая, глубина больная и т. д. Они будут продолжать его атакать до тех пор, пока в Украине продолжается нынешний режим», — заключил политолог.
Строительство Крымского моста началось в 2016 году, а его открытие произошло в 2018-м. Мост является переходом через Керченский пролив, соединяющий Таманский и Керченский полуострова.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ не будут воевать в Ростовской области.