Политолог Гусий объяснил, для чего Украина постоянно атакует Крымский мост

«Крымский мост для неприятелей — это информационный хайп. Такой же хайп был при попытках ударить по Кремлю. Прилеты по мосту не несут информационной победы, нужно это понимать. В России даже на поджоги военкоматов уже не обращают внимания», — подчеркнул Гусий.