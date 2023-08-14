Порядка 65% квартир в новостройках оказались не распроданы в Ростове в 2023 году

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Ростове доля нераспроданного жилья в новостройках в 2023 году составила 65%. Аналитики заявили «РБК-Недвижимость», что на реализацию жилья на первичном рынке в городе уйдет более трех лет.
В соседнем Краснодаре ситуация оказалась еще плачевней. Там не распродали порядка 75% квартир в новостройках. В городе строится 4,2 миллиона квадратных метров жилья. Однако куплены из них в этом году оказались лишь 10 квадратных метров жилья.
Ранее Ростовстат сообщил, что элитная недвижимость подорожала почти на 5% в Ростовской области, на 3,5% поднялось в цене типовой жилье.