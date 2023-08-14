rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Порядка 65% квартир в новостройках оказались не распроданы в Ростове в 2023 году

Порядка 65% квартир в новостройках оказались не распроданы в Ростове в 2023 году

14 августа 2023, 09:27
Фото: donland.ru
Порядка 65% квартир в новостройках оказались не распроданы в Ростове в 2023 году
В 2023 году большая часть квартир на первичном рынке жилья так и не была распродана, сообщают аналитики.

В Ростове доля нераспроданного жилья в новостройках в 2023 году составила 65%. Аналитики заявили «РБК-Недвижимость», что на реализацию жилья на первичном рынке в городе уйдет более трех лет.

Ростов попал в топ-3 городов России с самым подорожавшим вторичным жильем
Узнать подробнее

В соседнем Краснодаре ситуация оказалась еще плачевней. Там не распродали порядка 75% квартир в новостройках. В городе строится 4,2 миллиона квадратных метров жилья. Однако куплены из них в этом году оказались лишь 10 квадратных метров жилья.

Ранее Ростовстат сообщил, что элитная недвижимость подорожала почти на 5% в Ростовской области, на 3,5% поднялось в цене типовой жилье.

Читайте также:
Элитное жилье подорожало почти на 5% в Ростовской областиВ Ростове жилье в новостройках за июль подешевело всего на 0,1%Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов в России по количеству введенного жилья
#Алина Заярная#Цены на недвижимость в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Недвижимость в Ростове#Первичный рынок жилья в Ростове#Новостройки
Подпишитесь
Доллар по 100 рублей: что теперь подорожает в Ростовской области
Сегодня, 07:18
«Коммерческая практика»: врач оценил риски от еды из сверчков для ростовчан
Сегодня, 06:57
Эксперт рассказал, как в ростовских школах будут обучать управлению беспилотниками
Сегодня, 06:04
Эколог Лебедев рассказал, почему погибла рыба в реке Быстрая Ростовской области
Сегодня, 05:27
Политолог Гусий объяснил, для чего Украина постоянно атакует Крымский мост
Сегодня, 08:49
Проект ГК «Альянс» вошел в топ-10 лучших элитных жилых комплексов в России
Сегодня, 11:37