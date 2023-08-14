Пожилая женщина погибла под колесами пассажирского поезда в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
Транспортные полицейские выясняют обстоятельства гибели 85-летней пенсионерки на железной дороге в Батайске. 12 августа она попала под колеса поезда «Кисловодск — Санкт-Петербург». Пенсионерка скончалась на месте.
По предварительным данным, причиной гибели пенсионерки стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Сейчас расследованием инцидента занимаются следственные органы.
Несколькими днями ранее в Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 24-летнюю девушку.