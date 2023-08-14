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Пожилая женщина погибла под колеса пассажирского поезда в Ростовской области

Пожилая женщина погибла под колесами пассажирского поезда в Ростовской области

14 августа 2023, 09:39
Фото: 1MI
Пожилая женщина погибла под колеса пассажирского поезда в Ростовской области
85-летняя пенсионера погибла после столкновения с поездом в Ростовской области, сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Транспортные полицейские выясняют обстоятельства гибели 85-летней пенсионерки на железной дороге в Батайске. 12 августа она попала под колеса поезда «Кисловодск — Санкт-Петербург». Пенсионерка скончалась на месте.

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По предварительным данным, причиной гибели пенсионерки стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Сейчас расследованием инцидента занимаются следственные органы.

Несколькими днями ранее в Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 24-летнюю девушку.

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