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Президент назначил зампредов Ростовского облсуда и Южного окружного военного суда

Президент назначил зампредов Ростовского облсуда и Южного окружного военного суда

14 августа 2023, 17:39
Фото: 1MI
Президент назначил зампредов Ростовского облсуда и Южного окружного военного суда
Президент России Владимир Путин назначил зампредседателя Ростовского облсуда и Южного окружного военного суда, а также еще семь судей, документ появился в картотеке портала правовой информации.

Согласно тексту указа, опубликованного в понедельник, 14 августа, президент Владимир Путин утвердил кандидатуры заместителей председателей Ростовского областного и Южного окружного военного судов. Так зампредседателя Ростовского облсуда стал Геннадий Проданов, а в Южном окружном военном суде аналогичный пост занял Андрей Минашкин.

Кроме того, должности в донских судах получили Юлия Подгорная с Олегом Токаревым, которые будут работать в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону, а также Виолетта Астахова с Анной Глуховой, назначенные судьями в Красносулинский районный суд.

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Вместе с этим пополнится судейский состав Южного окружного военного суда, куда назначили Павла Губарева, Сакиту Лачинову и Дениса Степанова.

Ранее стало известно, сколько лет колонии может грозить бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой, если ее вина во взяточничестве будет доказана.

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