Президент назначил зампредов Ростовского облсуда и Южного окружного военного суда

Кроме того, должности в донских судах получили Юлия Подгорная с Олегом Токаревым, которые будут работать в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону, а также Виолетта Астахова с Анной Глуховой, назначенные судьями в Красносулинский районный суд.