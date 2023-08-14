Президент назначил зампредов Ростовского облсуда и Южного окружного военного суда

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Согласно тексту указа, опубликованного в понедельник, 14 августа, президент Владимир Путин утвердил кандидатуры заместителей председателей Ростовского областного и Южного окружного военного судов. Так зампредседателя Ростовского облсуда стал Геннадий Проданов, а в Южном окружном военном суде аналогичный пост занял Андрей Минашкин.
Кроме того, должности в донских судах получили Юлия Подгорная с Олегом Токаревым, которые будут работать в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону, а также Виолетта Астахова с Анной Глуховой, назначенные судьями в Красносулинский районный суд.
Вместе с этим пополнится судейский состав Южного окружного военного суда, куда назначили Павла Губарева, Сакиту Лачинову и Дениса Степанова.
Ранее стало известно, сколько лет колонии может грозить бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой, если ее вина во взяточничестве будет доказана.