Проект ГК «Альянс» вошел в топ-10 лучших элитных жилых комплексов в России

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
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Updated Сегодня, 11:39
Это следует из обновленного в августе 2023 года рейтинга Единого ресурса застройщиков Российской Федерации (ЕРЗ.РФ).
В рейтинге представлено свыше 4,5 тыс. жилых комплексов со всей страны и 120 в Ростовской области. Оценка проводится более чем по 150 показателям, в том числе по качеству строительства и наличию современных инженерных систем, безопасности, транспортной доступности, социальной инфраструктуры. По каждому из параметров застройщик предоставляет экспертной комиссии подтверждение. Баллы по каждому показателю суммируются, а конечный итог определяет место жилого комплекса в рейтинге. По сумме баллов дом-резиденция «Собрание» набрал 51,6 балла, что стало лучшим результатом в регионе и позволило попасть в топ-10 лучших элитных комплексов в России.
Вместе с тем проекты группы компаний «Альянс» находятся в верхних строчках рейтинга на протяжении 10 месяцев. Так, второе место лучших новостроек Ростовской области в данном рейтинге также занимает проект ГК «Альянс» — жилой комплекс «Измаильский экоквартал».
Дом-резиденция «Собрание» расположился в историческом центре Ростова-на-Дону рядом в окруженииправительственных учреждений и объектов культурного наследия. Учитывая окружающую историческую застройку, семиэтажный комплекс будет гармонично вписан в архитектуру квартала. Проектом предусмотрено 169 лотовплощадью от 48 до 164 кв. метров — от однокомнатных квартир до двухуровневых резиденций и квартир с личными террасами. В большинстве из них предусмотреныгардеробные, раздельный санузел и постирочная, также есть техническая возможность объединения жилых помещений.
На закрытой камерной территории будет все необходимое для полной и комфортной жизни резидентов — дизайнерскоелобби, ресторан с приватной зоной, собственная библиотека, зона для работы, бьюти-коворкинг и детский игровой клуб. В доме предусмотрена работа круглосуточной рецепции, где собственники могут заказать клининг, отдать вещи в химчистку, вызвать такси, организовать доставку продуктов и посылок. Подземный паркинг на 163 парковочных места будет оснащен круглосуточным видеонаблюдением и станциями зарядки для электромобилей.
Особое внимание уделено инженерному оснащению дома. Для сохранения аутентичности внешнего вида блоки кондиционеров будут установлены на кровле здания. Для автономности от городских сетей на крыше установят собственную котельную. Также будет действовать двухуровневая водоочистительная система с установкой в каждой квартире. Дом-резиденция «Собрание» будет обслуживаться с помощью интеллектуальной системы «умный дом».
Проектом ГК «Альянс» в каждой квартире предусмотренапрофессиональная шумоизоляция пола и стен, а также теплые водяные полы. Для остекления панорамных окон применят премиальный мультифункциональный алюминиевый профиль, который будет поддерживатькомфортную температуру, защищать мебель и напольное покрытие от выгорания.
Во дворе дома-резиденции «Собрание» обустроят тихуюпарковую зону с беседками, лавочками и фонтаном, а также активную зону с детскими и спортивными площадками.
Получить подробную информацию о доме-резиденции «Собрание» можно в офисе отдела продаж по номеру телефона: 8-863-204-61-89.
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