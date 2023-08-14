Проект ГК «Альянс» вошел в топ-10 лучших элитных жилых комплексов в России

В рейтинге представлено свыше 4,5 тыс. жилых комплексов со всей страны и 120 в Ростовской области. Оценка проводится более чем по 150 показателям, в том числе по качеству строительства и наличию современных инженерных систем, безопасности, транспортной доступности, социальной инфраструктуры. По каждому из параметров застройщик предоставляет экспертной комиссии подтверждение. Баллы по каждому показателю суммируются, а конечный итог определяет место жилого комплекса в рейтинге. По сумме баллов дом-резиденция «Собрание» набрал 51,6 балла, что стало лучшим результатом в регионе и позволило попасть в топ-10 лучших элитных комплексов в России.