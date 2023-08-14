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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Проезд транспорта ограничат на Западном в Ростове с 21 августа

Проезд транспорта ограничат на Западном в Ростове с 21 августа

14 августа 2023, 08:24
Проезд транспорта ограничат на Западном в Ростове с 21 августа
С 21 августа по 15 декабря проезд транспорта ограничат на Западном в Ростове, сообщили в администрации города.

Новые дорожные ограничения вступят в силу в Ростове 21 августа. Так, на улице Зорге рядом с домом №56/1 ограничат движение транспорта. Там будут проводить капитальный ремонт участка канализационной сети. Работы будут идти до 15 декабря.

На этот же срок ограничат движение машин и на улице Благодатной рядом с домом №163. Там ограничение связано со строительством объектов бытового обслуживания. Машины будут мешать въезду и выезду строительной техники.

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Водителей просят учитывать ограничения и заранее продумать свой маршрут движения.

Ранее сообщалось, что движение по улице Закруткина и площади Свободы в Ростове ограничат до 15 декабря.

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