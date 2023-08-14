Проезд транспорта ограничат на Западном в Ростове с 21 августа

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Новые дорожные ограничения вступят в силу в Ростове 21 августа. Так, на улице Зорге рядом с домом №56/1 ограничат движение транспорта. Там будут проводить капитальный ремонт участка канализационной сети. Работы будут идти до 15 декабря.
На этот же срок ограничат движение машин и на улице Благодатной рядом с домом №163. Там ограничение связано со строительством объектов бытового обслуживания. Машины будут мешать въезду и выезду строительной техники.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее продумать свой маршрут движения.
Ранее сообщалось, что движение по улице Закруткина и площади Свободы в Ростове ограничат до 15 декабря.