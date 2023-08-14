Пьяная жительница Ростовской области изуродовала лицо знакомой с помощью пальца

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Шахтах вынесли приговор местной жительнице Юлии Яремко. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Из-за травм, нанесенных женщине, ее лицо теперь обезображено.
Преступление Яремко совершила 20 января этого года. Будучи пьяной, она повздорила с пострадавшей на кухне собственной квартиры. «Правой рукой схватила потерпевшую за волосы на голове, притянув к себе, и, удерживая последнюю за левую щеку, просунула в рот указательный палец левой руки», — описывали действия обвиняемой на суде. После того, как Яремко просунула палец, она растянула рот потерпевшей. Теперь у нее огромный рубец на нижней губе, уходящий на подбородок. Чтобы избавиться от шрама, женщине необходима операция.
На суде Яремко полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свобод условно. Также она обязана выплатить пострадавшей 20 тысяч рублей компенсации.
Ранее житель Волгодонска до смерти забил сожительницу под действием алкоголя.