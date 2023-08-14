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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

Пьяная жительница Ростовской области изуродовала лицо знакомой с помощью пальца

Пьяная жительница Ростовской области изуродовала лицо знакомой с помощью пальца

14 августа 2023, 07:26
Фото: pxhere.com
Пьяная жительница Ростовской области изуродовала лицо знакомой с помощью пальца
В Ростовской области местную жительницу осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой, рассказали в пресс-службе судов региона.

В Шахтах вынесли приговор местной жительнице Юлии Яремко. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Из-за травм, нанесенных женщине, ее лицо теперь обезображено.

Преступление Яремко совершила 20 января этого года. Будучи пьяной, она повздорила с пострадавшей на кухне собственной квартиры. «Правой рукой схватила потерпевшую за волосы на голове, притянув к себе, и, удерживая последнюю за левую щеку, просунула в рот указательный палец левой руки», — описывали действия обвиняемой на суде. После того, как Яремко просунула палец, она растянула рот потерпевшей. Теперь у нее огромный рубец на нижней губе, уходящий на подбородок. Чтобы избавиться от шрама, женщине необходима операция.

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На суде Яремко полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свобод условно. Также она обязана выплатить пострадавшей 20 тысяч рублей компенсации.

Ранее житель Волгодонска до смерти забил сожительницу под действием алкоголя.

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