Пьяная жительница Ростовской области изуродовала лицо знакомой с помощью пальца

Преступление Яремко совершила 20 января этого года. Будучи пьяной, она повздорила с пострадавшей на кухне собственной квартиры. «Правой рукой схватила потерпевшую за волосы на голове, притянув к себе, и, удерживая последнюю за левую щеку, просунула в рот указательный палец левой руки», — описывали действия обвиняемой на суде. После того, как Яремко просунула палец, она растянула рот потерпевшей. Теперь у нее огромный рубец на нижней губе, уходящий на подбородок. Чтобы избавиться от шрама, женщине необходима операция.