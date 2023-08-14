Расстрелявший собутыльника житель Ростовской области проведет 9 лет в колонии

Убийство произошло в декабре 2022 года на территории фермерского хозяйства в Шахтах. Во время ссоры, произошедшей после совместного употребления алкоголя, фигурант выстрелил из охотничьего ружья в 49-летнего оппонента, из-за чего он скончался на месте.