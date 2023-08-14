Расстрелявший собутыльника житель Ростовской области проведет 9 лет в колонии

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Убийство произошло в декабре 2022 года на территории фермерского хозяйства в Шахтах. Во время ссоры, произошедшей после совместного употребления алкоголя, фигурант выстрелил из охотничьего ружья в 49-летнего оппонента, из-за чего он скончался на месте.
«После этого возбудили уголовное дело, во время расследования которого мужчина полностью признал свою вину. Во время следствия он был арестован», — уточнили в Следкоме.
Теперь суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее ростовчанин устроил стрельбу и ранил свою жену.