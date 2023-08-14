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Житель Ростовской области проведет 9 лет в колонии за расстрел друга

Расстрелявший собутыльника житель Ростовской области проведет 9 лет в колонии

14 августа 2023, 14:18
Фото: pxhere.com
Житель Ростовской области проведет 9 лет в колонии за расстрел друга
В Ростовской области огласили приговор жителю Шахт, который расстрелял знакомого, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло в декабре 2022 года на территории фермерского хозяйства в Шахтах. Во время ссоры, произошедшей после совместного употребления алкоголя, фигурант выстрелил из охотничьего ружья в 49-летнего оппонента, из-за чего он скончался на месте.

«После этого возбудили уголовное дело, во время расследования которого мужчина полностью признал свою вину. Во время следствия он был арестован», — уточнили в Следкоме.

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Теперь суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ростовчанин устроил стрельбу и ранил свою жену.

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