Резкое похолодание до +13 градусов ожидается в Ростовской области после жары

Синоптики прогнозируют переменную облачность без значительных осадков во вторник и среду, 15 и 16 августа. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду, направление будет северное. Ночью температура воздуха может опуститься до +13 градусов, а максимальная дневная температура составит +24 градуса. В течение дня она будет колебаться от +29 до +37 градусов.