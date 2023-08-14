Резкое похолодание до +13 градусов ожидается в Ростовской области после жары

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Синоптики прогнозируют переменную облачность без значительных осадков во вторник и среду, 15 и 16 августа. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду, направление будет северное. Ночью температура воздуха может опуститься до +13 градусов, а максимальная дневная температура составит +24 градуса. В течение дня она будет колебаться от +29 до +37 градусов.
Начиная с 17 августа и до конца недели, в регионе ожидается теплая погода. Температура днем будет составлять от +30 до +36 градусов, а ночью — от +15 до +23 градусов. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть со скоростью до пяти метров в секунду.
В Ростове во вторник температура воздуха днем будет меняться от +32 до +34 градусов, а ночью — от +19 до +21 градуса. В среду максимальная ночная температура составит +22 градуса, а дневная — +35 градусов.
Ранее после утреннего ливня воду откачивали из подтопленных домов в Ростове.