Ростовчане попросили расширить дорогу на Оганова до двух полос

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Автор считает, что до двух полос нужно расширить дорогу в районе перекрестка Тимошенко и Оганова. По его словам, сделать это надо в обе стороны.
«Это необходимо для того, чтобы машины, которые поворачивают с Оганова на Тимошенко в час-пик, смогли без проблем совершить этот маневр», — говорится в публикации.
Добавим, что на данный момент ответа властей не поступало.
Ранее стало известно, что экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.