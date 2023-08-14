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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Ростовчане попросили расширить дорогу на Оганова до двух полос

Ростовчане попросили расширить дорогу на Оганова до двух полос

14 августа 2023, 05:26
Фото: 1MI
Ростовчане попросили расширить дорогу на Оганова до двух полос
Жители Ростова-на-Дону попросили власти увеличить пропускную способность дороги на улице Оганова, говорится в сервисе «Благоустройство города».

Автор считает, что до двух полос нужно расширить дорогу в районе перекрестка Тимошенко и Оганова. По его словам, сделать это надо в обе стороны.

«Это необходимо для того, чтобы машины, которые поворачивают с Оганова на Тимошенко в час-пик, смогли без проблем совершить этот маневр», — говорится в публикации.

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Добавим, что на данный момент ответа властей не поступало.

Ранее стало известно, что экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Оганова#Дорога#Пропускная способность#Благоустройство города#Тимошенко#Машины#Час-пик#Маневр#Перекресток#Экспериментальная разметка
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