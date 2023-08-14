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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 05:28

Ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных взрывов в жилом районе

Ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных взрывов в жилом районе

14 августа 2023, 04:45
Фото: 1MI
Ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных взрывов в жилом районе
Жители Ростова-на-Дону после громких звуков попросили запретить продажу пиротехники, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, вечером в воскресенье, 13 августа, горожане услышали звуки, похожие на хлопок, что их сильно напугало. Оказалось, что причиной являются петарды.

Кто это сделал, остается загадкой, но многих происходящее возмутило. Горожане написали, что пиротехнику в городе используют постоянно, чем мешают остальным.

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«Я сидел в это время на улице и сильно удивился», — пишут ростовчане.

«У кого-то с головой проблемы, раз они петарды взрывают в такое время. Людей сильно напугать можно», — заявляют ростовчане.

«Это что за петарды такие, что весь район слышал», — интересуются пользователи. Они также предложили временно запретить продажу пиротехники.

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