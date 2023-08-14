Ростовчане потребовали запретить пиротехнику после ночных взрывов в жилом районе

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Напомним, вечером в воскресенье, 13 августа, горожане услышали звуки, похожие на хлопок, что их сильно напугало. Оказалось, что причиной являются петарды.
Кто это сделал, остается загадкой, но многих происходящее возмутило. Горожане написали, что пиротехнику в городе используют постоянно, чем мешают остальным.
«Я сидел в это время на улице и сильно удивился», — пишут ростовчане.
«У кого-то с головой проблемы, раз они петарды взрывают в такое время. Людей сильно напугать можно», — заявляют ростовчане.
«Это что за петарды такие, что весь район слышал», — интересуются пользователи. Они также предложили временно запретить продажу пиротехники.