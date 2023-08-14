Ростовский облсуд пересмотрит дело о взятках экс-начальника ГИБДД Новочеркасска

В прошлом суд Новочеркасска признал Ганзенко виновным во взяточничестве на службе. В течение четырех месяцев с ноября 2019 года по февраль 2020 года Ганзенко получал от подчиненного по 150 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе.