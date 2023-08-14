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Ростовский облсуд пересмотрит дело о взятках экс-начальника ГИБДД Новочеркасска

Ростовский облсуд пересмотрит дело о взятках экс-начальника ГИБДД Новочеркасска

14 августа 2023, 17:15
Фото: 1MI
Ростовский облсуд пересмотрит дело о взятках экс-начальника ГИБДД Новочеркасска
Ростовский областной суд собирается пересмотреть дело о взяточничестве экс-начальника ГИБДД Новочеркасска Евгения Ганзенко, сведения об этом появились в картотеке дел суда.

Напомним, в начале июля стало известно, что бывший начальник новочеркасского отдела ГИБДД Евгений Ганзенко постарался обжаловать свой приговор за взяточничество, однако потерпел неудачу и увеличил себе срок с четырех до девяти лет колонии.

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В прошлом суд Новочеркасска признал Ганзенко виновным во взяточничестве на службе. В течение четырех месяцев с ноября 2019 года по февраль 2020 года Ганзенко получал от подчиненного по 150 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе.

Бывший начальник ГИБДД решил предпринять еще одну попытку смягчить себе наказание и подал апелляцию в Ростовский облсуд, рассмотрение дела назначили на 5 сентября.

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