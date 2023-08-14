Ростовский облсуд пересмотрит дело о взятках экс-начальника ГИБДД Новочеркасска

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Напомним, в начале июля стало известно, что бывший начальник новочеркасского отдела ГИБДД Евгений Ганзенко постарался обжаловать свой приговор за взяточничество, однако потерпел неудачу и увеличил себе срок с четырех до девяти лет колонии.
В прошлом суд Новочеркасска признал Ганзенко виновным во взяточничестве на службе. В течение четырех месяцев с ноября 2019 года по февраль 2020 года Ганзенко получал от подчиненного по 150 тысяч рублей за покровительство и попустительство по службе.
Бывший начальник ГИБДД решил предпринять еще одну попытку смягчить себе наказание и подал апелляцию в Ростовский облсуд, рассмотрение дела назначили на 5 сентября.