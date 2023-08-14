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Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области

Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области

14 августа 2023, 06:58
Фото: Jjgodox/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области
На берегу загрязненного водоема в Батайске Ростовской области местные жители нашли сотни мертвых рыб, об этом они рассказали в соцсетях.

Жители Батайска сообщили об обнаружении сотен мертвых рыб у водоема в парке Солнечном. Рыбу прибило к самому берегу. На фото с места событий видно, что погибли как совсем маленькие рыбы, так и крупные особи. Сам водоем затянут тиной и мусором.

Местные жители сетуют, что водоем находится в таком состоянии давно. От него распространяется запах канализации, поэтому, как считают горожане, и погибает рыба.

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Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской областиСотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области
Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской областиСотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области
Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области
Фото: ТГ канал Ростов Главный

В Минприроды ситуацию с гибелью рыбы в Батайске пока никак не комментировали.

На днях большое количество мертвой рыбы нашли у водоема в хуторе Костино-Быстрянский в Морозовском районе.

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#Алина Заярная#Соцсети#Мертвая рыба#Происшествие#Происшествия#Общество#Новости#Батайск#Ростовская область
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