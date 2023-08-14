Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Жители Батайска сообщили об обнаружении сотен мертвых рыб у водоема в парке Солнечном. Рыбу прибило к самому берегу. На фото с места событий видно, что погибли как совсем маленькие рыбы, так и крупные особи. Сам водоем затянут тиной и мусором.
Местные жители сетуют, что водоем находится в таком состоянии давно. От него распространяется запах канализации, поэтому, как считают горожане, и погибает рыба.
В Минприроды ситуацию с гибелью рыбы в Батайске пока никак не комментировали.
На днях большое количество мертвой рыбы нашли у водоема в хуторе Костино-Быстрянский в Морозовском районе.