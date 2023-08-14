Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области

Жители Батайска сообщили об обнаружении сотен мертвых рыб у водоема в парке Солнечном. Рыбу прибило к самому берегу. На фото с места событий видно, что погибли как совсем маленькие рыбы, так и крупные особи. Сам водоем затянут тиной и мусором.