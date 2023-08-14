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Стала известна дата возвращения 35-градусной жары в Ростове-на-Дону

Стала известна дата возвращения 35-градусной жары в Ростове-на-Дону

14 августа 2023, 05:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону к концу этой недели может вернуться 35-градусная жара, сообщили синоптики.

Всю неделю, с 14 по 20 августа, будет складываться облачная погода и без осадков. Порывы ветра могут достигнуть четырех метров в секунду.

С понедельника по четверг средняя температура составит 31 градус. В пятницу она поднимется до 32 градусов, в субботу — до 35 градусов.

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В воскресенье столбики термометров покажут 34 градуса. По ночам в городе температура будет опускаться до 20 градусов.

Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Жара#Погода#Синоптики#Осадки#Облачная погода#Температура#Ветер#Ночь#Ливень#Деревья#Улицы
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