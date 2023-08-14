Стала известна дата возвращения 35-градусной жары в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Всю неделю, с 14 по 20 августа, будет складываться облачная погода и без осадков. Порывы ветра могут достигнуть четырех метров в секунду.
С понедельника по четверг средняя температура составит 31 градус. В пятницу она поднимется до 32 градусов, в субботу — до 35 градусов.
В воскресенье столбики термометров покажут 34 градуса. По ночам в городе температура будет опускаться до 20 градусов.
Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.