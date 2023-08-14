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Стала известна причина трех взрывов в Октябрьском районе в Ростове вечером 13 августа

Стала известна причина трех взрывов в Октябрьском районе в Ростове вечером 13 августа

13 августа 2023, 21:19
Фото: pxhere.com
Стала известна причина трех взрывов в Октябрьском районе в Ростове вечером 13 августа
Неизвестные бросили петарды, которые могли стать причиной мощных хлопков, испугавших жителей Октябрьского района в Ростове вечером 13 августа, сообщили очевидцы в в телеграм-канале «Это Ростов».

Ранее очевидцы сообщили, что слышали три громких взрыва, сопровождавшихся вспышками и густым дымом в крупом жилом районе в Ростове. Два хлопка местные жители услышали около 22.45 мск, затем еще один прогремел около 23.30 мск.

Позднее подписчики канала сообщили, что видели людей, бросавших петарды: «С садов пришли, подсвечивая телефонами, кинули эту петарду, потом вернулись опять подсвечивая телефоном смотрели место куда она прилетела», — говорится в сообщении.

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Однако ростовчане удивились тому, насколько мощным оказался грохот. Жители Северного и Западного жилых массивов заявили, что тоже слышали все три хлопка. Кроме того, люди возмущены тем, что во время СВО в Ростовской области пиротехнические изделия можно купить в свободной продаже.

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