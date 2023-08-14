Стала известна причина трех взрывов в Октябрьском районе в Ростове вечером 13 августа

Однако ростовчане удивились тому, насколько мощным оказался грохот. Жители Северного и Западного жилых массивов заявили, что тоже слышали все три хлопка. Кроме того, люди возмущены тем, что во время СВО в Ростовской области пиротехнические изделия можно купить в свободной продаже.