Стала известна причина трех взрывов в Октябрьском районе в Ростове вечером 13 августа

Posted Сегодня, 21:19
Published Сегодня, 21:19
Modified Сегодня, 21:21
Updated Сегодня, 21:21
Ранее очевидцы сообщили, что слышали три громких взрыва, сопровождавшихся вспышками и густым дымом в крупом жилом районе в Ростове. Два хлопка местные жители услышали около 22.45 мск, затем еще один прогремел около 23.30 мск.
Позднее подписчики канала сообщили, что видели людей, бросавших петарды: «С садов пришли, подсвечивая телефонами, кинули эту петарду, потом вернулись опять подсвечивая телефоном смотрели место куда она прилетела», — говорится в сообщении.
Однако ростовчане удивились тому, насколько мощным оказался грохот. Жители Северного и Западного жилых массивов заявили, что тоже слышали все три хлопка. Кроме того, люди возмущены тем, что во время СВО в Ростовской области пиротехнические изделия можно купить в свободной продаже.