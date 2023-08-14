Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Всего проанализировали более 80 тысяч вакансий, которые были открыты в Ростовской области с начала лета. Аналитики хотели определить, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.
Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в июне–августе 2023 года составил от 39 500 до 80 500 рублей. Этот показатель значительно вырос по сравнению в минувшим годом.
Так, летом 2022 года работодатели предлагали зарплату дончанам в диапазоне от 34 000 до 69 000 рублей.
Ранее экономист Миронова рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.