rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области

Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области

14 августа 2023, 09:47
Фото: David Goehring/cc by 2.0/wikimedia.org
Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области

Работодатели в Ростове предлагают платить сотрудникам от 39 до 80 тысяч рублей

В Ростовской области рыночный диапазон зарплат варьируется от 39,5 тысячи до 80 тысяч рублей, сообщает HH.ру.

Всего проанализировали более 80 тысяч вакансий, которые были открыты в Ростовской области с начала лета. Аналитики хотели определить, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.

Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в июне–августе 2023 года составил от 39 500 до 80 500 рублей. Этот показатель значительно вырос по сравнению в минувшим годом.

На Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенка
Узнать подробнее

Так, летом 2022 года работодатели предлагали зарплату дончанам в диапазоне от 34 000 до 69 000 рублей.

Ранее экономист Миронова рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
На Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенкаСотрудники «Ростовской транспортной компании» заявили о низких зарплатахРостовстат заявил о росте зарплаты на 15,6% в Ростовской области в 2023 году
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Зарплаты#Вакансии#Аналитика#Работодатели#Диапазон#Рубли#Экономист#Миронова#Мужчина#Ростов
Подпишитесь
Доллар по 100 рублей: что теперь подорожает в Ростовской области
Сегодня, 07:18
«Коммерческая практика»: врач оценил риски от еды из сверчков для ростовчан
Сегодня, 06:57
Эксперт рассказал, как в ростовских школах будут обучать управлению беспилотниками
Сегодня, 06:04
Эколог Лебедев рассказал, почему погибла рыба в реке Быстрая Ростовской области
Сегодня, 05:27
Политолог Гусий объяснил, для чего Украина постоянно атакует Крымский мост
Сегодня, 08:49
Проект ГК «Альянс» вошел в топ-10 лучших элитных жилых комплексов в России
Сегодня, 11:37