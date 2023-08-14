Tele2 представляет программу «Территории Mix» на текущую неделю

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В период с 14 по 20 августа компания подготовила насыщенную программу: посетители смогут посмотреть рейтинговые фильмы на большом экране, посетить лекции об искусстве и образовании, освоить новые умения.
С момента праздничного открытия на «Территории Mixx» состоялись больше двух десятков разнообразных мероприятий: вечеринок, автограф-сессий, мастер-классов, занятий танцами и спортом. События пользовались большой популярностью и привлекли внимание сотен гостей.
На текущую неделю в афише летнего кинотеатра запланированы 11 фильмов. Среди них нашумевшие «Паразиты», «Легенды о зеленом рыцаре», «Малышка на миллион», «Прекрасная эпоха» и другие ленты. Кроме того, будут представлены мультфильмы для семейного просмотра «Каспер» и «Маленький принц». Также на площадке пройдут лекции и мастер-классы.
14 августа в 20:00 состоится лекция «Два Говарда. На заре литературы ужасов». Встреча посвящена периоду зарождения «страшной» литературы и двум ключевым героям этого времени — друзьям и единомышленникам Говарду Филлипсу Лавкрафту и Роберту Ирвину Говарду. Спикером станет Андрей Васько, ведущий редактор направления фантастической, мистической, оккультной литературы издательства «Феникс».
15 августа в 18:00 пройдет презентация книги «Как писать, чтобы читали. 16 секретов хорошего текста для блогеров». Авторы — Лара Алютина и Елены Сюр — расскажут о главных секретах подготовки «цепляющих» текстов, поделятся своими лайфхаками. После выступления спикеры ответят на вопросы и подпишут экземпляры книги для читателей.
16 августа в 18:30 состоится лекция «Пабло Пикассо». Культуролог Полина Касперович расскажет об одном из самых известных художников в мире. На встрече будут затронуты темы его личной и творческой жизни, отношений со знаменитыми современниками, работы с театром и о связи с Россией. В этот же вечер в 20:00 состоится DJ-сет от школы современного диджеинга OCHKA.DJ.
17 августа в 20:00 пройдет лекция «Уход за кожей». На встрече гости узнают 10 правил, которые позволят без труда сохранить молодость и здоровье кожи рук. Знаниями поделится Екатерина Аркатова, врач-косметолог и дерматовенеролог.
18 августа в 20:00 состоится разговор «О психологии смыслов и энергии для жизни». На встрече спикер, дипломированный психолог Кристина Володина расскажет о доступных и эффективных методах раскрытия потенциала эмоционального интеллекта.
19 августа в 19:00 пройдет интерактивная лекция «Испанский язык. Слушай и говори», а также беседа на тему: «Зачем изучать языки и почему это сейчас очень актуально?». Спикером выступит Вера Колосова, преподаватель-переводчик по испанскому, английскому и русскому языках, автор узкоспециализированных языковых программ.
В этот же день в 20:00 состоится мастер-класс «Шути легко». Его проведет Екатерина Сидорова, тренер курсов по юмору, плейбек-практик. На следующий день, 20 августа, в 17:00 Екатерина проведет еще одну встречу — мастер-класс «Импровизация для сцены и жизни». Кроме навыков импровизации спикер обещает мощный заряд энергии и веселья.
20 августа в 20:00 Елена Супрун, преподаватель бачаты, кизомбы и кубинской сальсы, проведет мастер-класс «Бачата соло для всех». Елена приглашает посетителей площадки послушать красивую музыку, погрузиться в атмосферу праздника и научиться танцевать популярный танец.
«Территория Mixx» продолжает работу в парке им. Октябрьской революции до 24 августа. Она открывается ежедневно и доступна для посещения с 10:00 до 23:00 в будни и с 8:00 до 23:00 в выходные. Площадка работает бесплатно, мероприятия не требуют предварительной регистрации. Более подробную информацию о предстоящих событиях можно посмотреть на сайте проекта.
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