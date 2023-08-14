Tele2 представляет программу «Территории Mix» на текущую неделю

16 августа в 18:30 состоится лекция «Пабло Пикассо». Культуролог Полина Касперович расскажет об одном из самых известных художников в мире. На встрече будут затронуты темы его личной и творческой жизни, отношений со знаменитыми современниками, работы с театром и о связи с Россией. В этот же вечер в 20:00 состоится DJ-сет от школы современного диджеинга OCHKA.DJ.